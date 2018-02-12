İngiltere’de yapılan bir araştırma, gün geçtikçe nüfusu yaşlanan sosyal medya devi Facebook’un en büyük krizini ortaya çıkarttı. Yaşlı nüfus, şirketlerin süreklilik için en büyük engellerinden birisi ve görünüşe göre Facebook’un stratejileri işe yaramıyor.

Dünyanın sınırlar ve hukuku belli olmayan en kalabalık ülkesi Facebook, 2018’e 2.2 milyar kullanıcı sayısıyla girdi. 14 yıldan beri insanların iletişim kurmak ve kendilerini ifade etmek için kullandığı platformun nüfusu yaşlanıyor. Aynı zamanda yeni nesil, mavi rengin sel olup aktığı bu platformu kullanmıyor.

İngiltere’de yapılan bir araştırmanın sonucu, her şirketin korkulu rüyası olan genç kitle sıkıntısının Facebook’u da etkisi altına aldığını gösterdi. Sadece İngiltere’de 2017’ye kıyasla 2018’e 700.000 genç üyeden yoksun başlayan Facebook için tehlike çanları çalmaya başladı.

Yaşlı kullanıcıların İngiltere’de %55’lik dilimini oluşturduğu dağılım, büyük bir demografik krizi gün yüzüne çıkarttı. 2012’de Facebook’un 1 milyar dolara satın aldığı Intagram gibi hizmetleri başarılı olsa da şiketin çıkış noktası olan ana hizmeti Facebook, çöküş içinde.

Araştırma şirketi EMarketer’in kıdemli analisti Bill Fisher "Facebook'ın bir gençlik sorunu var. Bu sonuçlar, uzun yıllardır ortaya atılan teorilerin bir göstergesidir. Şirket şimdiye kadar yalnızca Instagram ile gençleşmeye güvenebildi. Genç kitlenin en çok kullandığı rakip platform ise Snapchat. Artık genç kullanıcıların dev sosyal ağların tahtını sallamaya başladığı Snapchat gibi oluşumlar var” açıklamasında bulundu.

Araştırmaya göre Facebook’un bir türlü kazanamadığı genç kullanıcılar, son 3 yılda Snapchat’e karşı iki kat daha çok ilgili davranıyorlar. Yaşlı insanların Facebook’u kullanma nedenleri arasında en çok genç kalmak ve genç hissetme güdüsü yer alıyor. Aynı zamanda video ve fotoğraflarla ebeveyni oldukları çocuklarını ya da torunlarını takip etme isteği, yaşlı kullanıcıların platforma dahil olmalarını sağlıyor.

Ocak 2018 itibariyle Facebook, genç kullanıcılara epey karmaşık gelen Haber Akışı algoritmasında değişikler yapacağını duyurmuştu. 2017 yılında platformda harcanan toplam vakit, bir önceki yıla göre 50 milyon saat azalmıştı.

Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan ve büyük krizlere, tartışmalara neden olan yalan haber furyasının Facebook’un kuyusunu kazdığını Zuckerberg de kabul etti. Bakalım ilerleyen aylarda neler olacak?

Şu bir gerçek ki Facebook, eğer ana uygulamasına genç kullanıcı kazandıramazsa, her geçen gün unutulan markalar arasındaki yerini sağlamlaştıracaktır. Bunun için henüz erken bir vakit olsa da 2.2 milyarla doyum noktasına ulaşan kullanıcı sayısının azalması bekleniyor.