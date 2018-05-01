Yalnızca Facebook üzerinde kullanılan 'AR' efektleri, yakın bir zaman diliminde Instagram kullanıcılarının da hizmetine sunulacak.

Günümüzde, Facebook önderliğinde tüm uygulamaların yavaş yavaş birbirine benzediğini görmeye başladık. Bu etkileşimlerden etkilenen taraflardan biri de kuşkusuz ki Zuckerberg yöntemindeki Instagram.

Instagram, Facebook üzerinde aktif olarak kullanılan 'Arttırılmış Gerçeklik' efektlerini kendi platformuna taşımayı planlıyor. Uygulamanın iç yüzüne baktığımızda ise bu efektlerin Instagram için biçilmiş kaftan olduğu gerçeği ile karşılaşıyoruz. Artık hikayelerimizde çok daha özgün içeriklere ulaşabileceğiz, neden mi?

Bu özelliğin en keyifli tarafı, uygulanan efektler istek dahilinde kullanıcılar tarafından bizzat oluşturulabiliyor olması diyebiliriz. Daha da iyi tarafı ise bu tür çizim üstüne oluşturulmuş efektleri, arkadaşlarınızın story’sinden kolaylıkla kopyalayabilecek olmanız. Bir tür kütüphane sistemi ile çıkacak olan özellik, efekt sahiplerinin ismi ile tüm kullanıcılara hitap edebilecek, her kullanıcı başkası tarafından yapılan efektleri kullanabilecek.