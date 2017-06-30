Facebook, internet olmayan bölgelere internet taşıması için geliştirdiği Aquila isimli drone uçağının ikinci test uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu.

Facebook, internetin olmadığı yerlere bile internet taşımak için geliştirdiği insansız devasa uçağının ikinci testini başarılı bir şekilde tamamladı. Tamamıyla üzerinde yer alan güneş enerjileri ile çalışan Aquila isimli drone uçak, ikinci test uçuşunu da başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

İnterneti olmayan bölgelerde uçarak tüm dünyaya internet sağlayacak proje, şu anda uzun uçuşlar yapamıyor. 22 Mayıs’ta ilk uçuşunu yapan drone uçak, 1 saat 46 dakika uçtuktan sonra başarılı bir şekilde yüzeye iniş yapmıştı. Aslında geçen sene de Aquila’nın uçuşunu görmüştük. Son derece başarılı bir kalkış yapıp havada güzelde süzülen drone uçak, iniş sırasında çok sert bir iniş yaparak pek istenmeyen bir durum yaratmıştı.

Son iki testte ise bu sorunun ortadan kalktığı net bir şekilde gözüküyor. Şu anda drone uçakta yüzlerce bilgiyi toplamasını sağlayacak sensörler var. Bununla birlikte iniş sırasında sorun yaşamaması için kanatlara spoiler ve yatay bir pervane eklenmiş

Sizce Aquila, interneti olmayan bölgelerde uçarak(özellikle Afrika bölgesi) insanları internetle buluşturabilir mi?