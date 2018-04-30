Facebook, F8 Geliştirici Konferansı'nda önemli yenilikler duyuracak. Peki Facebook'un bu yılki F8 Konferansı'ndan beklentiler neler? Detaylar haberimizde.

Bu hafta Facebook, geliştirici konferansı F8'in dokuzuncusunu gerçekleştirecek. Geçen yıldan beri skandaldan skandala sürüklenen Facebook, bu hafta yapılacak olan F8 konferansında ciddi yeniliklerle karşımıza çıkabilir.

Son günlerde Facebook ile ilgili en büyük tartışma konusu olan gizlilik, bu konferansta detaylıca ele alınacak. Gizlilik önlemleri ile ilgili yeni güncellemeler getirmesi beklenen şirket, gizlilik yasalarını AB'nin belirlediği standartlara göre düzenleyecek. Facebook, verilerinizi silmenizi ve reklam verenlerin hangi verilere erişebildiğini ayarlayabilmenizi sağlayan bir güncelleme yayınlamıştı. Bu konferansta Facebook, ek gizlilik önlemleri ile karşımıza çıkacak.

Bir başka beklenti ise, sahte haberler ve nefret söylemlerine karşı bazı önlemler alınacak olması. Sahte hesaplar ve onlardan yayılan sahte haberlerle zaten mücadele halinde olan Facebook, bu konuda da ek güvenlik önlemleri alacak. Facebook, kullanıcılar tarafından belirlenen güvenilen kaynaklarla ilgili birtakım yenilikler yapacağını duyursa da, bu sistemin nasıl çalışacağı henüz belirsiz.

Nefret söylemi içeren paylaşımların engellenmesi konusunda da yoğun bir çaba sürdüren Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, yapay zekanın bu iş için yetersiz kaldığını itiraf etmişti. İnsan moderatörlerin bile bazı şeyleri gözden kaçırdığını belirten Zuckerberg, bu konu hakkında konferansta bazı yenilikler duyurabilir.

Tüm bu gizlilik/güvenlik beklentilerinin yanı sıra, adından da anlaşılabileceği üzere F8 Geliştirici Konferansı'nda geliştiriciler için de birtakım yenilikler getirilecek. Facebook'un can damarı olarak nitelendirebileceğimiz "Haber Kaynağı" ile ilgili bazı yenilikler konferansta duyurulacak. Tabii Facebook, sadece Facebook'tan ibaret değil. Instagram, Whatsapp ve Messenger platformlarını bünyesinde barındıran şirket, konferansta bu uygulamaların kullanıcı sayılarını bizimle paylaşacak. Bunun dışında şirket, Hikayeler ve Messenger botları ile ilgili yenilikler de duyuracak.

Sanal gerçeklik platformlarına da değinmesek olmazdı. Oculus'un sahibi olan Facebook, ilk bağımsız VR seti olan Oculus Go ile ilgili tüm detayları ortaya çıkaracak. İlk olarak Mart ayında ortaya çıkan Oculus Go'nun nasıl olacağı bu konferansta şekillenecek. Konferansta Oculus'un premium VR seti Project Santa Cruz ve Rift'in devam modeli olan Rift 2 ile ilgili de bazı detayların paylaşılması muhtemel.

Son olarak, artırılmış gerçeklik konusunda da atılım yapması beklenen Facebook; AR destekli film posterleri ile ilgili bazı yenilikler yapacak. Bu konu hakkında çok fazla bir detay bulunmasa da Facebook'un bu alana da yöneleceği herkes tarafından biliniyor.