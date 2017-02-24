Snapchat’in Özellikleri Kopyalanırken Neden Sesi Çıkmıyor?

Snapchat, teknoloji dünyasının en inovatif şirketlerinden biri. Diğer büyük şirketler -Facebook, Whatsapp- Snapchat'in özelliklerini birer birer kopyalamaya başladı. Peki bu yasal mı? Snapchat niçin patent davası açmıyor?

Teknoloji dünyasında iş yapmak zorluklarla dolu. Öncelikle bilgi, beceri ve vizyon gerekiyor. Sonrasında uygun bir ekonomik ortama, birbirinden zeki ve yetenekli çalışanlara, ayrıca bu emek ve sermaye birleşimini iyi yönetecek sağlam girişimcilere ihtiyaç var. Klasik bir cümleyle “Bir Snapchat kolay doğmuyor” diyebiliriz. Peki ya onca emeğinizle ürettiğiniz, inovasyonlarınızı piyasaya sürdükten sonra daha büyük ve güçlü bir firma bunu kopyalarsa?

Bu bir varsayım değil, çünkü örneği gözümüzün önünde yaşanıyor. Facebook, Snapchat’in özelliklerini teker teker kopyalıyor, hem de bir kuruş telif hakkı ödemeden! Teknoloji dünyasında ürün kopyalama ilk defa yaşanan bir şey değil. Birçok firmanın zaman içinde kendi ürünlerini en beğenilen ürünlere benzettiğini gördük. Apple’ın iPhone veya Mac tasarımlarına benzer tasarımlarla akıllı telefon veya bilgisayar çıkaran birçok firma var. Peki Snapchat’in birçok özelliği diğer sosyal medya platformları -özellikle de Facebook ve Whatsapp- tarafından kopyalanırken neden sesi çıkmıyor?

Bunun nedeni muhtemelen patent yasasındaki şu anki durum. Yazılım ürünleri, tıpkı sanat eserleri gibi korunuyor. Bu nedenle kodda ufak bir değişiklik yapıldığında, sonuç aynı olsa da yazılanlar farklı olduğu için herhangi bir telif bedeli ödemek veya telif hakkı iddia etmek mümkün olmuyor. Ancak kodun kopyası bulunursa, durum farklı! Bunu aynı malzemelerle farklı yemek yapmaya benzetebiliriz.

Uygulamalar ve yazılım geliştirme arttıkça, patent hukukunda da değişiklikler meydana gelecektir. Belki bu durum yeni yasaların doğmasına sebep olacak, bilemiyoruz. Ancak Facebook gibi büyük firmaların şimdilik, görece Snapchat gibi firmalardan güzel özellikleri kopyalayabilecekleri günler devam edecek gibi.