Facebook'un F8 Konferansında Açıkladığı 4 Önemli Çalışması!

Facebook hiç şüphesiz geleceği şekillendirecek firmaların başında geliyor ve bu sene açıkladıkları yeni teknolojiler, bu durumun en güçlü ispatları arasında yer alıyor.

Facebook, yıllık faalliyetlerini ve üzreinde çalışmaya devam ettikleri teknolojileri açıklamak için her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği F8 konferanslarının 2017 basamağını tamamladı. Sosyal medya devinin artık köklü bir şirket olması ve teknolojik gelişmelere öncülük edecek firmaların başında gelmesi, dolayısıyla daha kapsamlı teknolojileri hayata geçirme şansına sahip olduğunu gösteriyor.

Şirketin vizyonunu ortaya koyan söz konusu teknolojilerden hala üzerinde çalışma yürütülen 4 tanesini sizler için derledik:

1. Arttırılmış Gerçeklik:

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg konferansı başlattığında, fotoğraf makinesinin insanların sosyal ağda arkadaşlarıyla nasıl etkileşim içerisinde oldukları konusunda daha büyük bir rol oynayacağını vurguladı. Facebook bağımsız geliştiricileri, kapalı bir beta sürümünü tasarladığı yeni geliştirilmiş kamera efektleri oluşturma platformuna davet ediyor. Sonuçta maske ve çerçeve gibi onlarca efekt Facebook uygulamasının kamerasında bulunmaya devam edecek hatta sayıları 8 ya da 10 değil, yüzlerce olacak. Farklı kültürlerden farklı ögeleri geniş bir gelişmiş filtre kütüphanesinde kamera efekti olarak görmek mümkün olacak.

Ayrıca sadece yüz filtreleri değil, sosyal ortamınızı gerçek dünyaya taşıyabileceğiniz farklı gerçeklik ögeleri de kameraya eklenecek. Anlaşılan o ki Facebook Snapchat’i iyice bitirmeye hazır. Geliştiriciler için AR Studio adı verilen bu tür deneyimler yaratmada yardımcı olacak bir yazılım başlatmayı planlayan firma bu konuda oldukça ciddi gözüküyor.

2. Facebook Spaces

Facebook, 2014 yılında 2 milyar dolarlık sanal gerçeklik şirketi Oculus VR'yi satın aldığından beri Zuckerberg, VR'ı sosyal etkileşimin geleceği olarak gördüğünü söyledi. Arkadaşlarla sanal gerçeklikte vakit geçirmeyi mümkün kılan bir uygulama olan Facebook Spaces ile firma, bu yöndeki ilk büyük açıklamasını yaptı. Salı günü beta sürümüne başlayan uygulama sayesinde kullanıcılar, dijital bir avatar oluşturup sanal gerçeklik ortamında arkadaşlarıyla sohbet edip etkileşime geçebiliyorlar. Facebook bunun için fotoğraflarınızı temel alan, özelleştirebileceğiniz bir avatar oluşturuyor.

3. Yeni Messenger özellikleri

Facebook, ana ekranına erişilebilir yeni bir Keşif sekmesi ekleyerek botlarla farklı deneyimler sunma ve kaliteli vakit geçirme üzerine çalışmalar başlatmıştı. Messenger, kategorileri son zamanlarda kullanılan botları geliştirerek uygulamayı biraz daha mesajlaşma platformu tanımından çıkartıp, daha özel ve sınırlı sosyal alan haline getirme hedefini taşıyor. Aynı zamanda firma, Messenger için sohbet uzantıları da geliştiriyor. Örneğin, Messenger kullanıcıları Spotify'ten şarkılarını Messenger üzerinden istedikleri kişiye dinletebilecekler.

Farklı bir özellik olarak sanal asistan konusunu Facebook gene Messenger'da denemeye başladı. Uygulamaya yakın gelecekte yemek yemek istediğinizi söylediğinizde size sipariş vermeniz için yardımcı olacak.

4. Developer Circles

Facebook, yeni Developer Circles girişimi aracılığıyla platformunu yeni nesil uygulama yaratıcıları için cazip hale getirmeyi umuyor. Program, herhangi bir geliştiriciye ücretsiz olacak ve ortak bilgi paylaşımı için bir forum görevi görecektir. Yerel geliştiriciler, çevrimdışı etkinlikler düzenleyerek ve belirli bir bölge için bir Facebook Grubu yöneterek her bir çevreye liderlik edebilecek.