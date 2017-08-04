Facebook'un Çevirileri Artık Tamamen Yapay Zekaya Emanet!

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi Facebook, her gün milyarlarca kişinin kullandığı çeviri özelliğini yapay zekaya emanet etmiş durumda.

Facebook her gün yaklaşık olarak 4 buçuk milyar çeviri yapıyor ve bunların tamamı yapay zeka ile gerçekleşiyor. Şirket, önceden basit cümleleri çevirebilen ifade temelli bir makine çevirisi modeli kullanıyordu. Ancak artık daha gelişmiş çeviri yöntemlerine geçildi. Facebook bir blog yazısında, ''Facebook'u kullanan 2 milyar kişi için en doğru çeviriyi oluşturmak hiç kolay değil. Bağlam, argo, yazım hataları ve eş sesli kelimeleri hesaba katmamız gerekiyor.'' dedi.

Eski çevirme yöntemiyle yenisi arasındaki en büyük fark, eski sistem cümleleri kelimelere göre çeviriyordu. Yeni yapay zeka ise metnin tamamını algılayarak en doğru anlamı oluşturacak şekilde bir tercüme yapıyor.

Sistemin işe yaradığı çok açık. Yukarıdaki iki görselde aynı cümleye ait iki farklı çeviri görüyorsunuz. Üstteki, eski yöntem kullanılarak yapılmış, alttaki ise yeni yapay zeka ile oluşturulmuş çeviri. Yeni sistemin cümlenin tamamını algılayarak çok daha doğru ve anlamlı cümleler kurduğu ortada.

Sosyal medya devi, yeni sistemle birlikte çevirilerdeki doğruluk oranının ifade temelli sisteme kıyasla tüm dillerde %11 arttığını belirtti.

Kurulan cümlede eğer bilinmeyen bir kelime varsa, Facebook bilinmeyen kelimeyi bekletir, eğitim verilerinden oluşturduğu kendi ev-içi sözlüğünde arar ve en uygun kelime ile çeviriyi gerçekleştirir. Örneğin; 'yrn geliyorum' gibi cümlede, yapay zeka 'yrn'ın 'yarın' olduğunu algılayıp çeviriyi doğru kelimeyi kullanarak yapar.

Son olarak şirket, ''Yapay zeka, gelecekte gönderilerin yanında paylaşılan fotoğraflar gibi pek çok bağlamı çeviride kullanabilmemizin yolunu açıyor. Ayrıca, dilin birçok yönünü keşfetebilecek çoklu-dil modelleri üzerinde çalışıyoruz.'' açıklamasında bulundu.