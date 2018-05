2013 yılında Mark Zuckerberg'in iPhone'unda hazırladığı ve Facebook sayfasından paylaştığı 10 sayfalık 'devrim' niteliğindeki manifestosu niye başarıya ulaşamadı?

Zuckerberg'in yayınladığı 10 sayfalık yazı internet dünyasında büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. "Is Connectivity A Human Right?" yani "Bağlantı Kurmak Bir İnsan Hakkı mıdır?" başlığıyla yayınlanan makale, Facebook'un o dönem için yaklaşık on yıldır dünyayı daha açık ve bağlantılı hale getirme misyonuyla hareket ettiğini ve her ay 1,15 milyar insanın Facebook'ta bağlantı halinde olduğunu söylüyordu.

Ana fikir ise internete bağlanabilen insan sayısının, Zuckerberg'in Facebook hesabı olmasını istediği; yani bağlantı halinde olmak istediği insan sayısının yeterli olmadığı yönündeydi. Zuckerberg'in o dönemki hedefi, sadece 2,7 milyar kişinin internete erişebildiği dünyamızı, tamamen internete bağlanabilecek hale getirmekti. Peki üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen bu plan neden başarısız oldu?

O dönemler proje dahilinde, internet.org adında bir projeyi de hayata geçiren Zuckerberg'in projesinin ne kadar ölü doğduğunu siteye girdiğiniz anda dahi fark edebilirsiniz. Nitekim dünyayı internetle buluşturmayı hedefleyen projenin yüzü konumundaki bu basit wordpress tabanlı sitede sadece 13 dil desteği bulunuyordu.

Bununla birlikte projeye neredeyse hiçbir maddi yatırım yapılmadı. Duyurulduğu günden beri romantik bir ilgi çekme girişimi gibi duran proje için dünya çapında ciddi hiçbir partnerlik girişimi dahi gerçekleştirilmedi. Öyle ki başarısız bir girişimden dahi bahsetmemiz mümkün değil. Arka planda "Bütün dünya buna inansa bir inansa, hayat bayram olsa!" sözlerini geçtiği şarkı çalarken yazılmış bir metine dair proje de, yayınlanan bildiri dışında hiçbir zaman var olamadı.

Siz ne dersiniz? Belki de dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için Mark'ın da Bill Gates gibi somut ve hastalık, açlık gibi gerçek sorunlara eğilmesi gerekiyordu.