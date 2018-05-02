Son aylardaki çalkantılı krizler, dünyanın en büyük şirketlerinden birisi olan Facebook’un yıllık F8 konferansını yapmasına engel olamadı. Sosyal medya devi mevcut hizmet ve uygulamaları için gizlilik özelliklerini de barındıran pek çok yenilik açıkladı. İşte F8 2018 konferansının ilk gününde açıklananlar.

Facebook, ABD ve İngiltere’deki seçimlere müdahale eden Cambridge Analytica şirketine 87 milyon insanın kişisel bilgilerini kaptırdıktan sonra ciddi kayıplar yaşadı. Skandallar üzerine ABD’de 12 saat ifade veren Zuckerberg, tüm sorumluluğu yapması gerektiği gibi üzerine aldı. Dünya üzerinde 2.2 milyar insan hakkında hemen hemen her şeyi bilen şirketin, daha pek çok skandala neden olacağına dair şüpheler devam ediyor.

Tüm itibar kayıplarına ve alınan darbelere rağmen Facebook’un geleneksel F8 konferansı ertelenmedi. Beklendiği üzere bu konferans, son dönemin gölgesinde başladı ve öyle tamamlanacak. Bu nedenle Facebook, gizlilik önlemlerine ilişkin yeni özelliklerini de konferans kapsamında açıklamaya başladı.

Sözü fazla uzatmadan 10 satır başıyla 2018’in F8 konferansında yapılan duyuruları sizlerle paylaşalım.

1. FaceDate

FaceDate, doğrudan Tinder ve benzeri uygulamalara rakip olarak sunulacak bir Facebook hizmeti olacak. Randevulaşma uygulaması, kişilerin Messenger haricinde bir ek pencerede mesajlaşmalarını sağlayacak. Detaylar aşağıdaki içeriğimizde yer alıyor.

2. Clear History (Geçmişi Temizle)

Facebook, 87 milyon ve belki de daha fazla insanın kişisel bilgilerini, profillerimizle giriş yaptığımız harici uygulama ve hizmetlerle diğer şirketlere kaptırıyor. Şirket, “Facebook ile Giriş” seçeneği bulunan ve daha önce giriş yaptığımız uygulamaların listesini görebileceğimiz özelliğini duyurdu.

Bu listede arzu ettiğimiz uygulamalarla bağımızı kopartabileceğiz. Mark Zuckerberg, bu özelliği tarayıcı geçmişimizi temizlemeye benzetiyor. Facebook kullacıya daha fazla kontrol alanı sunmaya başlıyor.

3. Instagram’a görüntülü görüşme ve daha fazlası:

Geçtiğimiz aylarda Instagram’a görüntülü görüşme özelliğinin geleceğini öğrenmiştik. Facebook konferans sırasında yaptığı duyuru ile bu özelliği resmileştirdi. Artık WhatsApp ve Messenger haricinde Instagram da görüntülü görüşme özelliği sunacak.

Diğer taraftan uygulama, saldırgan yorumların engellenmesi adına yeni güvenlik önlemleri paketi alacak. Kullanıcılar şiddet, cinsellik ve terör gibi içeriklerle saldırganlaşan yorumları otomatik olarak filtreleyebilecekler.

4. Facebook, uygulama yapımcılarını unutmadı:

Cambridge Analytica krizi sonrasında kullanıcı verilerinin güvenliğini önemseyen dev şirket, Facebook aracılığıyla giriş yapılacak uygulamalar için yeni önlemler geliştiriyor. Geliştiricilerin her ne olursa olsun Facebook ortaklığını sürdürmeleri gerektiğinden, onları daha sıkı denetleyeceği bir sistem açıkladı. Geliştiriciler bu krizlerden olabildiğince az etkilecekler. Facebook, “uygulama inceleme” özelliğini tekrar hizmete sokuyor.

5. 199 dolarlık sanal gerçeklik seti: Oculus Go

Sanal gerçeklik alanındaki yükselişinden sonra Facebook’un satın aldığı Oculus, yeni nesil VR kulaklığını tanıttı. 32 GB dahili hafızaya sahip olan versiyonu 199, 64 GB hafızaya sahip olan versiyonu ise 249 dolardan satılacak.

Facebook VR alınındaki çalışmalarına Oculus Go ile iddialı bir ürün eklemiş oldu. Fiyatının uygun olması ve uygulamalarının kalitesi, bu ürünün kısa sürede yaygınlaşmasını kolaylaştıracaktır.

6. Messenger basitleşiyor, doğrudan çeviri hizmeti geliyor:

Facebook’un harici mesajlaşma uygulaması Messenger, telefon hafızalarında gereksiz yere şişen bir yapıya sahip. Bu nedenle kullanıcı sayısı günden güne azalıyor. Şirket, tasarımı ve hizmetleri daha sade bir şekle getireceğini açıkladı. Artık kamera ve oyun sekmesi uygulamada yer almayacak.

Messenger, yabancı kişilerle daha sağlıklı iletişim kurabilmek adına çeviri hizmetine sahip olacak. Bu yenilik Facebook’un “dünyayı birbirine bağlama” ilkesine doğrudan hizmet ediyor.

7. Hatıralar sanal ortamlarda güzel: VR Memories:

Facebook’un son yıllarda alışkanlık haline getirdiği Hatıralar özelliği, daha da dijitalleşerek, içine girebileceğimiz bir hal alacak. Ana sayfada eski gönderilerimizi ve fotoğraflarımızı gördüğümüz hatırlatıcılar, 2 boyutlu fotoğraflarımızı VR gözlüklerle içine girebileceğimiz 3 boyutlu hatıralara dönüştürecek.

Hatıralara bakmayacak, içlerinde dolaşacağız.

8. WhatsApp’ın Snapchat çakması Hikayeler özelliği 450 milyon kullanıcıya ulaştı:

Facebook Snapchat’i satın alamayınca onu kopyalamaya ve bütün uygulamalarına uyarlamaya başladı. Instagram’ın Hikayeler kullanıcıları, Snapchat’in kullanıcı sayısından iki kat kadar fazlayken, WhatsApp cephesinde bu sayı 450 milyon barajına ulaştı.

9. Diğer uygulamalardan doğrudan Instagram’da Hikaye paylaşma:

Spotify, SoundCloud ve GoPro uygulamalarıyla başlayan süreç, fotoğraf, video ya da müzikleri doğrudan Instagram Hikayeler’de paylaşma kolaylığı sağlayacak. Yani dinlediğiniz şarkıyı Instagram hikayenizde paylaşmak için ekran görüntüsü almak yerine, Spotify içindeki paylaşma özelliğini kullanabileceksiniz.

10. Oculus TV

Oculus, geleceğin sanal ve arttırılmış gerçeklik çözümlerini sunmaya devam ediyor. Oculus Go gibi sanal gerçeklik setlerinin içinde yer alacak sanal televizyon hizmeti Oculus TV, Netflix gibi popüler servislerin hizmet sunmasını sağlayacak. Facebook VR ortamlarında dev ekranlarda televizyon izlememizi sağlayacak.

Facebook’un F8 konferansından gelen en sıcak haberleri paylaşmaya devam ediyoruz. Takipte kalın :)

