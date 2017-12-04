Facebook'un 'Fikir Babaları', İlk Bitcoin Milyarderleri Oldular!

Facebook'un kendi fikirleri olduğunu iddia ederek Zuckerberg'e dava açan ve 65 milyon dolar tazminat alan Winklevoss kardeşler, doğru yatırımları sayesinde ilk Bitcoin milyarderleri oldular.

Cameron ve Tyler Winklevoss ikiz kardeşler, ilk kez 2006 yılında adlarından bahsettirmişti. Mark Zuckerberg’e dava açan kardeşler, Zuckerberg’in Facebook’u kendi fikirlerini çalarak oluşturduğunu iddia etmişti. Facebook ile 65 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayan kardeşler, şimdi o parayla gerçekleştirdikleri yatırım sayesinde ilk Bitcoin milyarderleri oldular.

Winklevoss kardeşler, Facebook’tan aldıkları tazminat ile 2013 yılında Bitcoin’e 11 milyon dolar değerinde yatırım gerçekleştirdiler. Bitcoin, sadece Winklevoss kardeşlerin yatırım yaptığı 2013 yılında %5290 değer kazandı ve 13 dolar ile giriş yaptığı 2013 yılını 731 dolarlık değer ile kapattı.

Cameron ve Tyler Winklevoss, 2015 yılında, anlaşmadan kalan paralarının bir kısmı ile dünyanın ilk lisanslı Bitcoin borsası olan Gemini’yi kurdular. Dijital paralar için Nasdaq ya da NYSE benzeri bir borsa kurmak istediklerini söyleyen Tyler, Bitcoin’in altından daha değerli bir yatırım aracı olduğunu belirtiyor.