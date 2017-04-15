Açık kaynak kod projeleri, belki de teknolojinin bu kadar gelişmesinin en büyük nedeni. Büyük firmalar da kendi geliştirdikleri teknolojileri açık bir şekilde yayınlıyor ve geliştiricilerin kullanmasına olanak sağlıyorlar. İşte Facebook'un geliştirdiği 15 açık kaynak kod projesi!

Eğer yazılım geliştirmek ile ilgileniyorsanız, açık kaynak dünyasına mutlaka adım atmalısınız. Çünkü yazılım geliştirmek zor zanaat. Açık kaynak dünyası ise bir projeyi geliştirip Github gibi ağlarda paylaşarak, diğer geliştiricilerin kodlarınızı görmesini ve sizin projenize ekleme/çıkarmalar yapmasını olanaklı kılıyor. Böylece tek kişinin çözemediği problemleri, bir anlamda “topluluğun gücü” çözmüş oluyor. Birçok büyük firma, açık kaynak kodlu projelerini Github platformunda yayınlıyor. Facebook’un Github hesabında 90’dan fazla projesi var. İşte bunların içinden en kullanışlı 15 proje.

Mobil Projeler

1-Buck

Buck Android için yüksek performanslı bir modül geliştirme sistemi. Android, Java ile yazıldığı için içinde bazı Java mimarisine uygun sistemler de bulunuyor. Projeye buradan ulaşabilirsiniz.

2-Rebound

Rebound bir Java kütüphanesi. İçinde spring dynamics barındıran bu kütüphane ile birçok animasyon yapabilirsiniz. Projeye buradan ulaşabilirsiniz.

3-Origami

Origami modern arayüzler geliştirebilmeniz için bir araç. Ürünün hızlıca prototoipini geliştirip iPhone veya iPad’inizde görebilirsiniz. Projeye buradan ulaşabilirsiniz.

4-Stetho

Stetho, Android için yeni bir derleme platformu. Chrome Geliştirici Araçları’nı rahatça kullanmaya izin veren Stetho gayet faydalı bir ortam. Projeye buradan ulaşabilirsiniz.

5-Infer

Infer, Android ve iOS uygulamalarındaki hataları statik olarak analiz eden bir araç. Projeye buradan ulaşabilirsiniz.

Web Projeleri

6-React JS

React JS; etkili, esnek ve deklerasyona dayalı bir semantik ile kod yazabileceğiniz bir arayüz geliştirme kütüphanesi. MVC tasarım deseninin V’sini React ile geliştirebiliyorsunuz. Projeye buradan ulaşabilirsiniz.

7-HHVM

Hack ve PHP dilleri için yazılmış bir açık kaynak sanal makine olan HHVM, kod performansınızı görmenize yarıyor. Projeye buradan ulaşabilirsiniz.

8-Flux

Kullanıcı taraflı uygulamalar için Facebook’un kullandığı bir mimari uygulama olan Flux, bir framework’ten çok bir tasarım deseni gibi. Projeye buradan ulaşabilirsiniz.

9-Flow

Flow, geliştiricilerin JavaScript kodu yazarken kod kalitesini arttırmak amacıyla geliştirilmiş bir proje. Flow’un esas hedefi kodların içerisinde az emekle çok hata bulabilmek. Projeye buradan ulaşabilirsiniz.

10-fb-flo

Bir Chrome eklentisi olan fb-flo, çalışmakta olan uygulamalarda modifiyeler yapabiliyor. Uygulama ortamı için ise gayet kolay entegre edilebiliyor. Projeye buradan ulaşabilirsiniz.

11-Jest

Jest, Javascript geliştiricileri için bir ünite test framework’ü. Test mühendislerinin işini kolaylaştıran Jest, Facebook’un geliştiricilere bir armağanı. Projeye buradan ulaşabilirsiniz.

12-Nuclide

Atom IDE’si temel alınarak geliştirilen Nuclide, Facebook’un yazılım geliştiriciler için ürettiği bir IDE. Bu platformda hem web hem mobil uygulamalar geliştirebiliyorsunuz. Projeye buradan ulaşabilirsiniz.

Back-End Projeler

13-Presto

Presto dağıtık bir SQL sorgu motoru. Analitik sorgular çekebilmeye yarıyor. 1000’den fazla Facebook çalışanı günlük işlerinde Presto’yu kullanıyorlar. Projeye buradan ulaşabilirsiniz.

14-Osquery

Osquery size sorgu çekebileceğiniz ve işletim sistemi bilgilerinizi sorgulayabileceğiniz bir SQL arayüzü veriyor. Bu sayede binlerce hazır tablo ve bilgiye ulaşabilirsiniz. Projeye buradan ulaşabilirsiniz.

15-RocksDB

RocksDB, LevelDB üzerine yazılmış bir uygulama. Hızlı depolama özelliği sağlayan uygulama; çok çekirdek üzerinde çalışabilmesi ve sistem kaynaklarını verimli kullanması özellikleriyle göz dolduruyor. Projeye buradan ulaşabilirsiniz.