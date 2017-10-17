Facebook'un gelecekle ilgili projelerinin ele alındığı Bina8 laboratuarını yöneten Regina Dugan, yalnızaca 18 ay çalıştıktan sonra görevinden ayrılıyor.

Facebook'un gizli sosyal ağ labaratuvarında başkanlık yapan Regina Dugan, paylaştığı bir Facebook paylaşımında, 'yeni bir çaba göstermeye odaklanmak için' görevini 2018 yılı başında bırakacağını açıkladı. Regina Dugan, Bina8'de gelecek yılın başına kadar sorunsuz bir şekilde görevini sürdüreceğinin de altını çizdi.

Ayrılmanın kendisi için zor bir karar olduğunu belirten Dugan, ekiple birlikte çok iyi işler çıkardıklarını da söyledi. Kennedy'nin 50 yıl önce söylediklerinin (Dünya şimdi çok farklı. Birlikte, yapamayacağımız çok az şey var ... ) kendisine ilham verdiğini belirten Regina Dugan, 'Ve böylece başlarım. Görevimi yapacağım' dedi.

Regina Dugan, geçtiğimiz yıl düzenlenen F8 konferansında sahne almış ve donanım ürünleriyle daha sıkı bir arayüz oluşturan beyin sensörleri gibi şirketin uzun vadeli projelerinden bahsetmişti. Öte yandan Dugan, Facebook'ta işe başlamadan önce DARPA direktörlüğü yapmış ve Google'ın İleri Teknoloji ve Projeler ( ATAP) ekibinin başında yer almıştı. Regina Dugan'dan sonra Bina8 labaratuvarının başına kimin geçeceği henüz bilinmiyor ama Facebook'un gelecekle ilgili olan projelerinin devam edeceğini söyleyebiliriz.