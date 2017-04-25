Facebook'un Gizli Özelliği: Arkadaşlarınızdan Tavsiye Alın!

Herhangi bir konuda öneriye ihtiyaç duyduğunuzda bunu Facebook üzerinden arkadaş listenize iletebilmenizi sağlayan bir özellik olduğunu biliyor muydunuz?

Facebook'ta yeni bir gönderi oluştururken, güncellemelerinize ekleyebileceğiniz bir ton ekstra var: Duygular veya aktiviteler butonları altındaki seçenekler artık oldukça fazla. Güncellemenin arka plan rengini değiştirme, arkadaşlarınızı etiketleme ise en bilinenleri arasında yer alıyor. Ancak birçoğunun bilmediği nispeten gizli bir özellik var: Arkadaşlarınızdan öneriler isteyebiliyorsunuz!

Facebook, bu tür yayınları nasıl oluşturacağınızı çok açık bir şekilde belirtmiyor, bunu bir özellik olarak açıklamaktansa kullanım yoluyla yaygınlaşmasını beklemeyi tercih etmiş olabilirler.

Yeni bir gönderi oluştururken bir tavsiyeye ihtiyaç duyduğunuzda bu yöntem sayesinde ekleyeceğiniz “tavsiye(ler)” kelimesi, Facebook’un gönderinizi otomatik olarak bir istek şeklinde etiketlemesini sağlıyor.

Yukarıda gördüğünüz üzere yeni bir gönderi oluşturabileceğiniz ekranda ilk olarak His/Eylem/Çıkartma seçeneğine dokunuyoruz. Ardından Eylemler sekmesine geliyor ve Arama seçeneğine dokunuyoruz ve karşımıza çıkan ekranda öneriye ihtiyaç duyduğumuz konuyu belirtiyor ya da onlarca seneçek arasından en yakın olana dokunuyoruz.

Facebook'un öneriler özelliği hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.