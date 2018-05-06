Son aylarda Cambridge Analytica skandalıyla gündeme gelen Facebook, veri gizliliği konusunda hala kullanıcıların içini rahatlatabilmiş değil. Facebook'tan kurtulmanın neredeyse imkansız olduğu günümüzde, yaşanan sorunları bir nebze azaltacak 4 farklı çözüm önerisi hazırladık.

Tarihinin en zayıf ve en güçsüz anlarını geçirse de Facebook, kurtulamayacağımız bir platform haline gelmiş durumda. Veri gizliliği ile ilgili yaşanan tartışmaların ardından Facebook, geçmişi silme gibi özellikler getirmiş olsa da bunlar tam olarak yeterli değil. Facebook'un internet dünyasında geldiği konum ve mevcut gücü, tartışılamayacak kadar büyük.

Peki Facebook, kullanıcılarını tamamen güvende hissettirmek için ne gibi yenilikler sunmalı? Facebook'ta geliştirilmesi gereken 4 farklı özelliği sizlere aktarıyoruz.

Sahte Profiller

Facebook'u tamamen bırakmaya karar verdiğinizde yaşayabileceğiniz en büyük sorunlardan biri; herhangi bir kişinin sizi arayıp profilinizi bulamaması, hatta sahtesini bulmasıdır. Aynı zamanda Facebook'u kullanmayı bırakıp, profilinizi aktif hâlde bıraktığınızda da artık profili kontrol etmediğinize dair bir ibare ekleme gibi bir seçenek de bulunmuyor.

Bu durum, Facebook için oldukça zahmetsiz bir şekilde düzeltilebilir. Facebook kullanmayı bırakan kullanıcıların profillerinde, Netflix'in "artık bu filme sahip değiliz" yazısı benzeri bir yazıyla kafa karışıklıkları önlenebilir.

Mesaj İletimleri

Facebook hesabınızı tamamen kapatmaktan ziyade daha çok tercih edilen, hesabı uzun bir süre kullanmamak oluyor. Daha sonra geri döndüğünüzde ise yüzlerce gereksiz mesaj ve bildirimlerle karşılaşmanız muhtemel. Facebook, gönderilen direkt mesajlar için e-posta yoluyla bilgilendirme yapsa da mesajı görmek için hesabınıza giriş yapmanızı istiyor. Dolayısıyla, Facebook'tan kurtulamamış oluyorsunuz. Bu can sıkıcı durum için yeni bir güncelleme yapılsa çok iyi olurdu.

Facebook'ta Paylaşım Yapan Üçüncü Parti Uygulamalar

Facebook, devasa bir paylaşım ağına sahip. Ancak üçüncü parti uygulamaların kolayca, hatta siz fark etmeden sizin adınıza paylaşım yapması oldukça can sıkıcı bir durum. Kamera uygulamalarının bile Facebook üzerinden direkt olarak fotoğraf paylaşma özelliğine sahip olduğunu düşündüğümüzde, Facebook'tan tamamen kurtulmanın yolu yok gibi görünüyor.

Haber Kaynağı

Facebook'ta bir paylaşım yapmak oldukça kolay, peki onu tamamen silmek mümkün mü? Bu sorunun cevabı teorik olarak "evet", ancak yine de emin olamıyoruz. Facebook'un 'Haber Kaynağı', şirketin en karmaşık algoritmalarını barındıran ürünlerinden biri konumunda. Haber Kaynağı için gizlilik odaklı farklı özellikler getirilmesi hepimiz için daha iyi olacaktır.