Facebook'un Görüntülü Sohbet Cihazı Bu Yıl Çıkıyor!

Facebook'un görüntülü sohbet cihazının adı, fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu!

Facebook'un uzun bir süredir, "görüntülü konuşma yapılabilen bir multimedya cihazı" üzerine çalıştığı dedikodular arasındaydı. Ancak cihazın resmi olarak çıkıp çıkmayacağı bilinmiyordu. Geçtiğimiz günlerde finans sitesi Cheddar, şirket içerisindeki kaynakları sayesinde cihazın adını, fiyatını ve ne zaman tanıtılacağı ile ilgili ayrıntılı bilgileri ortaya çıkardı.

Cheddar'a göre Portal adı verilecek cihaz 499 Dolar'lık bir etikete sahip olacak. Temelde Amazon'un Echo Show'una benzer bir multimedya cihazı olacak Portal, Mayıs ayında resmi olarak duyurulacak ve 2018'in sonuna kadar piyasaya çıkmış olacak. Görüntülü konuşma odaklı bir multimedya cihazı olacak olan Portal sesli komut özelliğine ve bir de geniş açılı kameraya sahip olacak.

Amazon'un görüntülü konuşma yapabildiğiniz multimedya cihazı Echo Show"

Ön yüzünde bulunan geniş açılı kamera sayesinde yüz tanıma sistemine de sahip olacak cihaz aynı zamanda Netflix ve Spotify gibi ücretli yayın servislerine de destek verecek. Cihazın tam olarak hangi ülkelerde satışa sunulacağı, tasarımı ve donanımsal özellikleri belli olmasa da, sadece internet üzerinden veya gezici mağazalar üzerinden satılacak.

Facebook'un ilk, "son tüketiciye yönelik ürünü" olacak cihazla ilgili olarak Cheddar'ın kaynaklarına göre Mark Zuckerberg çalışanlarına ürünün fiyatının değil tüketici alışkanlıklarını değiştirmesinin önemli olduğunu söylemiş. Yani ne diyelim ürün kağıt üzerine gayet iyi duruyor. Sadece fiyatı şimdilik gözüken özelliklerine göre biraz fazla. Yine de cihaz resmi olarak duyurulduğunda cihazın 499 Dolar'a değer olup olmadığı daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır.