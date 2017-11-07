Facebook'un Görüntülü Sohbet Uygulaması Bonfire Android'de!

Facebook'un görüntülü video sohbet etmeye odaklanmış yeni uygulaması, IOS’den sonra şimdi de Android için kullanıma sunuldu.

Test aşamasında ilk olarak Eylül’de iOS’de görülen ve dört arkadaşın aynı anda video sohbet yapabileceği yeni uygulamanın, renkli çıkarmalarla daha çok gençlere hitap ettiğini söylememiz yanlış olmaz. Farklı efektlere de sahip uygulama, video görüşmelerini daha eğlenceli hale getiriyor. Uygulamanın iOS’den sonra şimdi de Android için deneme sürümü yayınlandı.

Facebook kullanıcılarından, özellikle de genç kesimi etkilemeyi düşünüyor. Bu kullanıcı tabanına ulaşmak için de yoğun bir şekilde AR-GE çalışmaları yapmayı da sürdürmekte. Periscope hezimetinden sonra Meerkat’ın yapımcıları tarafından piyasaya sürülen ve aynı anda sekiz kişinin birlikte video sohbet yapmasına olanak sağlayan Houseparty uygulaması ise bildiğiniz üzere dünya genelinde kullanıcılardan yoğun ilgi görmüştü.

Bununla birlikte Facebook tarafında uygulamanın duyurulması ile rekabetin hangi tarafın lehine sonuçlanacağını ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz. Ayrıca uygulamanın hem Android hem de iOS için indirme linklerini hemen aşağıda bulabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Görüntülü konuşma uygulaması Bonfire'ı kullanmayı düşünüyor musunuz?