Mark Zuckerberg, yaptığı son açıklama ile yaptıkları değişikliklerin Facebook'un site trafiğini günlük 50 milyon saat düşürdüğünü fakat bu değişikliklerin uzun vadede Facebook'u güçlendireceğini söyledi.

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım ağının kurucusu ve CEO’su olan Mark Zuckerberg, her fırsatta yeni amaçlarının Facebook’un toplum için daha faydalı bir platform olması gerektiğini hatırlatırken Facebook da bu süreçte kan kaybetmeye devam ediyor.

Aylık 2.13 milyar aktif kullanıcısı bulunan Facebook’un en büyük gelir kaynağı reklamlar. Facebook, kullanıcılara reklam gösteriyor, kullanıcılar bu reklamlara tıklıyor ve Facebook para kazanıyor. Dolayısı ile kullanıcıların Facebook’ta ne kadar zaman harcadığı oldukça önemli.

2017’nin son çeyreğinde kullanıcıların daha az viral video görmesini sağlayan bazı güncellemeler gerçekleştiren Facebook, toplum için daha faydalı olmayı amaçlasa da kendisi için işler iyi gitmiyor. Zira Zuckerberg’in açıklamasına göre bu değişiklikler site trafiğinin azalmasına yol açtı.

Facebook CEO’sunun son yaptığı açıklamaya göre günlük 1.4 milyar aktif kullanıcısı olan Facebook’un günlük site trafiği 50 milyon saat azaldı. Kabaca bir hesap yaparsak Facebook’ta daha az viral video gösterilmeye başlamasından bu yana her kullanıcının ortalama günlük Facebook kullanım süresi 2.1 dakika azalmış.

Yine de Mark Zuckerberg’e göre tüm bunların bir önemi yok. Yapılan değişiklikler kısa vadede bir düşüş yaşatsa da uzun vadede Facebook’un toplum için daha faydalı ve insanların keyifli vakit geçirmek için ziyaret etmek istediği bir yer haline gelmesini sağlayacak.