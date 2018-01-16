Haber Kaynağı'nda değişikliğe gitmeyi planlayan Facebook'un, testlerden aldığı sonuçlarla keyfi kaçtı. Sahte haberlerin ciddi bir artış gösterdiği test ülkelerinde haber sitelerinin trafiği de %20 oranında azaldı.

Facebook geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile Haber Kaynağı’nda değişikliğe gideceğini, kullanıcıların Haber Kaynağı’nda marka ve sayfalardan gelen içeriklerden çok arkadaşları tarafından paylaşılan ‘anlamlı içerikler’ göreceklerini söylemişti.

Görünüşe göre Facebook’un bu ‘anlamlı içerik’ değişikliği, sosyal medya devinin sahte haberlerle olan savaşını baltalıyor. Facebook, şu anda sınırlı sayıda ülkede arkadaş içeriklerini profesyonel haber sitelerinden ayıran Explore özelliğini test ediyor.

Slovakya, Sri Lanka, Kamboçya, Bolivya, Guatemala ve Sırbistan'da devam eden testlerde kullanıcılar Haber Kaynağı’nda arkadaşlarının paylaştığı içerikleri görüyorlar. Resmi hesaplardan paylaşılan içerikler ise Explore bölümünde derleniyor.

Slovakya’da yayılan sahte bir gönderide kullanıcılar, bir terörist saldırısı konusunda uyarıldı. Uyarıda ise kaybettiği cüzdanını iade eden bir adama teşekkür eden Müslüman bir adam bulunuyordu. Sahte içerik o kadar hızlı yayıldı ki polis bir açıklama yayımlamak zorunda kaldı.

Sorun şu ki polis, haberin sahte olduğu uyarısını resmi bir hesaptan yaptı. Bu nedenle Explore sekmesine gitmeyen kullanıcılar polisin ‘sahte haber’ uyarısını göremediler. Dolayısı ile terörist saldırı uyarısı yayılmaya devam etti.

Tek sorun sahte haberlerin yayılması da değil. Bolivyalı bir haber sitesinin editörü olan Página Siete, site trafiğinin yarısının başta Facebook olmak üzere sosyal medya aracılığı ile geldiğini ve Explore testlerinden sonra trafiğin %20 düştüğünü söyledi.

Sonuç olarak Explore özelliği şu an için ne kullanıcıları ne de içerik üreticilerini memnun etmiş durumda. Fakat Facebook’un geçtiğimiz hafta açıkladığı yeni Haber Kaynağı’nın tam anlamıyla bu şekilde olmadığını da belirtelim.