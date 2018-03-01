Facebook, kendisine üye olan veya olmayan her kullanıcının verilerini topluyor. Üstelik bu veriler, hayatınızın neredeyse her anında yaşadığınız şeylerden oluşuyor.

Şu zamana kadar hiç Facebook’un sizin hakkınızda neler bildiğini düşündünüz mü? Aslında yalnızca Facebook değil, sosyal medya öncülüğünde tüm data firmaları insanlar hakkında çok fazla bilgi biliyor, ancak Facebook bunun bir adım ötesine geçmiş olabilir. Mesela ben yaklaşık 10 yıldan beri Facebook’u etkin bir biçimde kullanıyorum. Bunca yılda dinlediğim müzikler, takip ettiğim insanlar, satın aldığım ürünler, ülke gündemi hakkında yaptığım yorumlar ve burada daha sayamayacağım pek çok şeyi Facebook’ta paylaştım. Satın aldığın ürünü neden Facebook’ta paylaştın diyenleriniz olacaktır, ancak burada “paylaşmak” terimi duvarımda paylaşmak değil. Facebook’a üye olduğumuz zaman bazı konularda izin veriyoruz. Bu verilen izinler, ünlü sosyal medyanın bizleri her yerde kontrol etmesine olanak tanıyor.

Bizler dışarıda gezerken, çok beğendiğimiz bir ürünün web sayfasına bakarken, arkadaşımızla en özel sırlarımızı konuşurken, her zaman yanımızda bulunan mikrofonlar yardımı ile Facebook bizleri takip ediyor. Facebook’ta 10 yıl içinde paylaştığınız her şeyi Facebook’tan indireceğiniz tek bir dosya ile gördüğünüzde, Mark Zuckerberg’ün şirketinin sizi sizden daha iyi tanıdığına kanaat getirebilirsiniz.

Messenger üzerinden arkadaşlarınıza paylaştığınız komik fotoğraflardan, aile içi meselelere kadar her şeyi görüp ergenlikte çektiğiniz o zorlayıcı fotoğrafları arşivlerinde barındırmaya devam eden şirket, sizin 10 yıllık geçmişinizi (sizin hatırlamadığınız şeyler dahil) bünyesinde barındırıyor.

Bu konuda bazı ülkelerin çalışmalar yürüttüğünü görüyor olsak da, hala şirket hakkında net çalışmalar bulunmuyor. Yüz tanıma verileri, IP adresi, tarayıcı geçmişi, fotoğraflarınızın çekildiği yer ve zamanı, GPS gibi verileri bulunduran şirket, arşivine telefonunuzda bulunan kişilerin listesini bile alıyor.

Bu ayın başlarında Belçika, Facebook’a sosyal paylaşım ağıyla hesapları olmayan internet kullanıcılarını izlemeyi durdurmasını emretti. Bu kurala uymazsa günlük 250.000 Euro para cezasına çarptırılacağının da belirtildiği bu karar, Avrupa’nın Facebook hakkında kullanıcı verilerini satma düşüncesi olduğu gerekçesiyle verildi. Bunun dışında Avusturalya Rekabet ve Tüketici Komisyonu’da (ACCC) Facebook hakkında bir araştırma yapacağını duyurdu. Facebook, Google gibi devasa şirketler, insanların verilerini toplayarak gerekli noktalarda kullanmaya çalışıyorlar.