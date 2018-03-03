Facebook, sizin hakkınızda “yok artık” diyebileceğiniz kadar çok bilgiye sahip. Şirket, bunları toplamasının yanında, tüm bu bilgileri istediğiniz takdirde sizlere sunabiliyor. Birkaç basit adımla Facebook’ta bulunan bilgi arşivinize nasıl erişebileceğinizi aktardık.

Facebook, internet kullanıcılarının çok büyük bir kısmının neredeyse tüm iletişim bilgilerine sahip bir platform. E-mail hesaplarınızdan telefon numaranıza, mesajlarınızdaki özel meselelerinizden telefon rehberinize kadar her türlü dosyayı bünyesinde barındırıyor. Yaklaşık 14 yıldan beri hizmet vermeye devam eden şirket, bu süreçte topladığı bilgilerle bizleri bizden daha iyi tanımaya başladı.

Eğer Facebook’u etkin bir biçimde kullanıyorsanız, şu anda şirketin sunucularında sizin hakkınızda son derece detaylı bir dosya bulunuyor. Bu dosyada, Facebook’ta bulunduğunuz sürece yaşadığınız hemen hemen her şey var. Bu kadar detaylı bilgilerin Amerika merkezli bir firmada tutulması sizleri ne kadar güvende hissettiriyor bilemiyorum, ancak yıllar boyunca neler yaptığınızı merak ediyorsanız birkaç basit adımla Facebook’un size özel biriktirdiği arşivi indirebilirsiniz. Yaklaşık 300-700 MB boyutlarında olan bu arşiv, kendinizin bile hatırlamadığı bilgilerinizi keşfetmenize neden olabilir.

Bugün sizlere Facebook’ta bulunan verilerinizi nasıl indirebileceğinizi aktaracağım. Son derece basit birkaç adımla siz de verilerinize ulaşabilirsiniz.

Facebook’tan Arşivimi Nasıl İsterim?

Facebook’un anasayfasına geldiğimizde, üst menünün en sağında bulunan aşağı ok simgesine tıklayınız.

Açılan pencerenin alt kısımlarında yer alan “ayarlar” butonuna tıklayınız.

Açılan sayfanın en alt kısmında yer alan “Facebook verilerinin kopyasını indir” butonuna tıklayınız.

Açılan pencereleri hızlıca geçerek Facebook’un sizin için arşivinizi hazırlamasını beklemeniz gerekiyor. Yaklaşık 10 dk sürecek hazırlığın sonucunda mail hesabınıza, arşivin hazır olduğuna dair bir mesaj gelecek. Bu sürenin ardından Facebook’un sizin için hazırlamış olduğu dosyayı indirebilir ve Facebook’un gözünden kim olduğunuzu öğrenebilirsiniz.

Dünyanın Yeni Altın Madeni: Veriler

Bundan 50 ila 100 yıl önce en değerli şey petroldü. Petrole sahip olan ülke her şeye sahip olabilirdi. Günümüzde baktığımızda petrolün yerini verilerin aldığını görüyoruz. Günümüzün en büyük şirketleri Google, Facebook, Apple gibi şirketler, aynı zamanda devasa verilere de sahipler. Bu veriler sayesinde insanların kendi hükümetlerinden bile daha fazla bilgiye erişebiliyorlar ve projelerini bu şekilde çıkarabiliyorlar.