Cambridge Analytica rezaletine tepkiler azalacak gibi değil. Bu kez de Facebook kullanıcıları, Facebook'ta ne kadar verisinin çalındığını anlamak için Facebook arşivlerini indirmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde Cambridge Rezaleti sonrası Mark Zuckerberg bu durum için 'özür dilediğini' açıklamıştı. Tabi ki bu durum Facebook kullanıcılarının şirketi affetmesini sağlamadı. Hatta kullanıcılar Facebook'un ne kadar bilgisini saklayıp, ifşa ettiğini öğrenmek için bu kez Facebook arşivlerini indirmeye başladı.

Kullanıclar, Facebook'un ufak tefek şeyleri saklamış olduklarını umuyorken, Facebook'un kullanıcı telefonlarındaki tüm kişilere, gönderdikleri veya aldıkları her mesaja kadar her şeye erişebildiğini keşfettiklerinde bu duruma epey şaşırdılar. Hatta şirket, Facebook Messenger kullanmayan kullanıcıların bile verilerine erişilebiliyordu. Bu duruma tepkilerini Twitter vasıtasıyla gösteren kullanıcıların tweetleri ise şu şekilde:

İngiliz aktör Emma Kennedy de bu durum hakkında tweet paylaşanlardan bir tanesiydi:

"Sadece Facebook'tan indirdiğim veri dosyalarımı inceledim, kişilerimdeki tüm telefon numaralarına sahipler. Gittiğim her sosyal etkinliği, tüm arkadaşlarımı (ve doğum günlerini) ve gönderdiğim her yazının da bir listesine sahipler."

Diğer kullanıcılar da benzer durumdan muzdaripti:

"Sadece Facebook veri arşivimi indirdim. İlk sayfa açıldı (iletişim bilgileri). Sanırım hafif bir panik atak geçirdim. Bunu daha fazla incelemeden önce sinirlerimi yatıştırmak için bir sigara içmeye gideceğim. Bu durum olay olacak."

"Facebook verilerimi indirdim ve şimdi bunları inceliyorum. Şimdiye kadar yaşadığım en büyük sürpriz: Facebook Sum 41'e iletişim bilgilerimi verdi."

Facebook'un sakladığı bilgiler maalesef bununla sınırlı değil. Son günlerde bir haber muhabiri kendi verilerini de Facebook üzerinden kontrol etti.

“Daha önceki bir kiralık mülkten taranmış belgeleri kopyaladım ve arkadaşlarıma Messenger üzerinden gönderdim, şu anki kiracı defteri raporum, ev için eski bir aylık fatura beyannamesi, banka transferlerinin ekran görüntüleri platformda bulunuyordu. Bazı bilgilerinizi Facebook'un sizden daha iyi bildiğini düşünmek tuhaf bir duygu.”

Buradan kendi bilgilerinizi bir zip dosyası olarak talep edebilirsiniz. Uyarmalıyım ki bulduğunuz verilerden pek de hoşnut kalmayabilirsiniz.