Sosyal medyada dolaşırken reklamlar görmemiz doğal. Bu reklamların, daha önce internette aradığımız şeylerle ilişkili olmalarına da alıştık. Ancak telefonu elimize bile almadan konuştuklarımız, karşımıza çıkan reklamları etkiliyor desek?

Sosyal medya mecraları bundan 10 yıl önce şimdiki kadar hayatımızda değildi. Facebook ülkemizde yeni yeni duyulmaya başlıyor, herkes normalde adını bile unutmayı sorun etmediği ilkokul arkadaşına ulaşmaya çalışıyordu. Zaman geçti ve Facebook artık 2.2 milyar insanın bulunduğu bir platforma dönüştü. Şimdilerde, ABD’deki seçimler öncesinde Trump’ın kampanyasından daha çok insanı etkilediği söyleniyor. Yani masumiyeti ziyan oldu ve modern tarihin en büyük reklam araçlarından birisi haline geldi.

Google’daki aramalarımızın, karşımıza çıkacak reklamlar için veri sağladığını duyduğumuzda şaşırmış ve zamanla bu düşünceye alışmıştık. Çünkü bu reklamlar bizim de işimize yarıyorlardı, ilgilenmediğimiz şeylerin reklamını görmüyorduk. Ayrıca ilgi alanlarımızı kendi irademizle internete veriyor ve o site senin bu site benim dolaşıyorduk.

Reddit üzerinde viral olan bu video, hep korkulan bir iddiayı gündeme getirdi: Facebook uygulaması kullanım dışıyken insanları dinleyerek gizlilik ihlali yapıyor!

Neville Black’in iddiası, arkaplanda açık olan Facebook uygulamasının ekran kilitliyken dinleme yapması üzerine kurulu. Kendisine göre toplanan veriler karşımıza çıkan reklamlar için kullanıyorlar.

Bunu denemek için telefonun yanında kedi maması hakkında konuşma yapan ve anahtar kelimeler olarak “kedi” ve “mama” kelimelerini sık sık vurgulayan Neville ve eşini izleyin. (Türkçe altyazı bulunmuyor, video altında durumu açıkladık)

Video aslında geçtiğimiz yıl Youtube’a yüklenmiş ve iddianın sahibi Neville Black şu açıklamayı altına düşmüş:

"Eşim ve ben rastgele bir konu seçip bir saat boyunca iPhone yanımızdayken konuştuk. Facebook uygulaması bu süre boyunca arka plandaydı. İki gün sonra Facebook reklamları arasında kedi maması reklamları görmeye başladık."

Geçtiğimiz günlerde Reddit’te tartışmalara konu olduktan sonra Neville, video açıklamasını güncellemiş:

"Videoyu yalnızca dikkat çekmek için göndermedim. Amacım herkesin bu durumdan haberdar olmasını sağlamaktı. Bu konuyu arkadaşlarımla konuştuktan sonra bir video çekmeyi düşündük. Bir rastlantı değildi çünkü bunu birkaç kez yapmıştık ve her zaman diğer anahtar kelimelerle ilgili reklam sonuçları gördük.

Bana inanmazsanız kendiniz deneyin. Sadece birkaç gün beklemeniz gerekecek. Emin olmak için konuşmalar sırasında anahtar kelimeleri vurgulayın. Konuştuğunuz konuları ve anahtar kelimeleri, daha önce internette aratmadığınız ve telefon yanında konuşmadığınız konulardan seçin."

Sizce, Facebook ya da diğer sosyal medya mecraları, bizi izinsiz bir şekilde dinleyip gizlilik ihlali yapıyorlar mıdır? Yorumlarınızı bekliyorum, takipte kalın.