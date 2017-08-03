Facebook'un Hikayeler Özelliği Şimdi de Masaüstüne Geliyor!

Facebook'un Snapchat'ten klonladığı Hikayeler özelliği diğer platformlarından sonra şimdi de masaüstü sürümler için geliyor.

Hikayeler özelliğini Snapchat'ten sonra ilk olarak Instagram'da gördük. Onu WhatsApp ve Facebook da izledi. Ancak Facebook'un Hikayeler'i biraz daha farklıydı ve masaüstünde bunları göremiyorduk. Facebook, buna bir el attı ve vaz geçemediğimiz(!) Hikayeler özelliğini masaüstü için de getiriyor.

Elde edilen ekran görüntüsüne göre, Facebook'un Hikayeler özelliği masaüstü için de geliyor. Özellik, normalde durum paylaştığımız kısımda kendini gösterecek. Hikayenin üstüne tıklayarak da, mobilde olduğu gibi bir başka hikayeye geçilebilecek. Hikayeler'in masaüstü sürümü şu anda test ediliyor ve kullanıcılar için kullanıma açık değil. Ayrıca masaüstüne gelecek olan özellik, sadece mobilde gördüğümüz türden olmayabilir, değişik özelikleri de yer alabileceği belirtiliyor.

Facebook, nedense müthiş bir ısrarla, kullanıcılarına Hikayeler özelliğini sunmaya devam ediyor. Şu zamana kadar kaç tane arkadaşınız bu özelliği kullandı ki? Dünya genelinde bile bu özelliğin bir avuç kullanıcısı varken hala masaüstüne gelmesi biraz şaşırtıcı.

Facebook, Snapchat'i akıllı bir şekilde uzun süre boyunca izledi ve hamlelerini artık acımadan gerçekleştiriyor. WhatsApp uygulamasında bile, Instagram'da olduğu kadar olmasa da, kullanılan bu özelliğin bu sefer de masaüstüne gelmesi konusunda Mark abimizin aklında yine neler olduğunu gerçekten merak ediyoruz.