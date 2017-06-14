Facebook'un İkinci Patronu Başarı Hikayesini Anlattı

Mark Zuckerberg o zamanlar daha ham bir proje olan Facebook için harıl harıl çalıştığı 2007 yılında bir yeni yıl partisine gitmiş ve şu an teknoloji devinin kendisinden sonra en büyük ikinci ismi olan Sheryl Sandberg ile tanışmıştı. O andan itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmadı.

İkilinin samimi arkadaşlığı onları bu günlere kadar getirdi ve aslında bizler çok bilmesek de Facebook bu iki ismin omuzları üstünde yükseldi.

Fakat 2007 yılındaki tanışmadan önce bir Google çalışanı olan Sandberg, bizzat Zuckerberg’in ağzından aldığı başkan yardımcılığı teklifi için 3 ay diretmişti. Nitekim sonunda kararını veren Sandberg’le çalışmaya başlaya Zuck, her hafta saatlerce emek harcayarak Facebook’a mükemmel bir gelecek inşa etmeyi başardı. Fakat ilerleyen zamanlarda bu ikilinin uyumu aynı şekilde devam etmeyecek ve araları açılacaktı.

Sandberg, LinkedIn kurucularından ve başkan Reid Hoffman'a verdiği bir demeçte, o dönemlerde kocası ve Survey Monkey'in CEO'su olan Dave Goldberg’in tavsiyesine uyduğunu dile getiriyor: "Mark ve ben o zamanlarda maddi bir anlaşma yapmamıştık ve kocam Dave bana şunları söylemişti: “İşleri nasıl halledeceğiniz konusunda süreç anlaşması yapın. Çünkü, şu anda sahip olduğunuz tüm sorunları çözseniz bile, yeni sorunlar çıkacak ve baş edemeyeceksin”

Sandberg kocasının bu tavsiyesine uydu ve Zuckerberg'e her hafta düzenli bir toplantı yapıp bütün detayları karşılıklı konuşmak istediğini bildirdi ve Zuckerberg bu teklifi kabul etti. O gün bugündür tam 9 yıldır aynı şekilde çalışan ikili Facebook’u bugünkü haline getirdiler.