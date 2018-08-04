Arkadaşlık uygulamaları popülerliğini arttırırken Facebook da bu furyaya katıldı. Bağımsız uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong Cuma günü Facebook'un bir arkadaşlık uygulamasını test ettiğini iddia etti.

Facebook'un F8 geliştirici konferansında duyurduğu flört uygulamasının Facebook çalışanları tarafından test edildiği açıklandı. Kaynak kodunu inceleyerek yeni Facebook özelliklerini düzenli olarak ortaya çıkaran bağımsız uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong, Cuma günü uygulamanın kanıtını buldu ve Twitter'da yayınladı. Şirket, Verge ürününün Facebook uygulamasında test edildiğini doğruladı, ancak daha fazla yorumda bulunmaktan kaçındı.

Bu uygulamanın ilk testlerinin Facebook çalışanları tarafından yapılmasının nedeninin hatalar ve kafa karıştırıcı UI için uçtan uca ürün deneyimini test etmek olduğu açıklandı. Facebook, çalışanlardan uygulama profilleri için sahte veriler kullanmasını istedi ve herkese açık lansmandan önce tüm verileri silmeyi planlıyor. Facebook, çalışanlar tarafından testleri yapılan bu işin gönüllük esasına dayandığını da belirtiyor.

Fakat, Facebook’un arkadaş bulma uygulamasını dahili olarak test etmesi kamuoyuna tanıtılacağı anlamına gelmez. Ürünler genellikle test sırasında yapılan değerlendirmelere göre piyasaya sürülmeyebilir. Ancak bazılarına göre, Facebook'un arkadaş bulma uygulamasını bünyesine dahil etmesi sosyal medyada aktif bir güç haline getirecek. OKCupid ve Tinder gibi popüler tanışma uygulamalarına sahip olan Match Group'un hisse fiyatı, Facebook arkadaş bulma uygulamasının duyurulduğu gün % 17 oranında düştü.