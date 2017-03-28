Facebook'un ilk çalışanı olan Türk Taner Halıcıoğlu, 75 milyon dolar bağışla Kaliforniya Üniversitesi'nde Veri Bilimi Enstitüsü kurdu.

Facebook'un kurucularından sonra ilk çalışanı olmasıyla dünya genelinde adını duyurmayı başaran Türk asıllı mühendis Taner Halıcıoğlu, 1996 yılında mezun olduğu Kaliforniya Üniversitesi'nde 75 milyon dolarlık yatırımla bir veri bilimi enstitüsü kurdu.

Kaliforniya Üniversitesi'nin San Diego kampüsünde Taner Halıcoğlu'nun bağışıyla kurulan veri bilimi enstütüsü 'Halıcıoğlu Veri Bilimi Enstitüsü'' adını taşıyor. Kaliforniya Üniversitesi öğrencileri, bu enstitüde veri bilimleri ve özellikle büyük veri gibi geleceğin teknolojisine yön verecek alanlar üzerine çalışmalar yürütecek.

Taner Halıcıoğlu şu anda ne iş yapıyor?

Facebook'ta 'employee #4' yani '4 numaralı çalışan' olarak bilinen Taner Halıcıoğlu, Facebook'un kurucularından sonra şirkete giren ilk çalışan olma özelliği taşıyor. 2004 yılında Facebook'ta işe başlayan Halıcıoğlu, 2009 yılında görevinden ayrılarak Blizzard'a transfer oldu. Taner Halıcıoğlu'nun ismi şu anda Blizarrd'ın milyonlarca oyuncuya ulaşan popüler oyunlarında yer alıyor.