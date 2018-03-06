Facebook'un ilk çalışanı olan yazılımcı Taner Halıcıoğlu'nun 75 milyon dolarlık bağışı ile açılan Halıcıoğlu Veri Bilimi Enstitüsü hizmete girdi.

Facebook’un kurucularından sonra sosyal medya devinin ilk çalışanı olan, bunun dışında eBay, Blizzard gibi başka dev şirketlerde de görev almış deneyimli yazılım ve operasyon mühendisi Taner Halıcıoğlu, başarılarla dolu olan kariyerine yeni bir sayfa daha açmış olmanın mutluluğunu yaşıyor.

2009 yılından bu yana Kaliforniya Üniversitesi, San Diego (UCSD) kampüsünda görev alan Halıcıoğlu, bünyesinde bulunduğu UCSD’ye geçtiğimiz yıl 75 milyon dolar tutarında bağışta bulunarak Halıcıoğlu Veri Bilimi Enstitüsü’nün (Halıcıoğlu Data Science Institute) açılması için ilk adımı atmıştı.

Bünyesinde bulunacak öğrencilere veri toplama, analiz etme ve uygulama konusunda rehberlik etmesi hedeflenen Halıcıoğlu Veri Bilimi Enstitüsü, 2 Mart itibari ile hizmete açılmış durumda. Enstitünün açılışı sırasında Taner Halıcıoğlu’nun yanı sıra bilim insanı Bill Nye ve Kaliforniya Üniversitesi profesörlerinden Rajesh Gupta da konuşma yaptı.

Veri biliminin mevcut durumunu geliştirmeyi, yeni yöntemler ve altyapılar kurmayı hedefleyen Halıcıoğlu Veri Bilimi Enstitüsü, müzik akış servislerinden kötü hava koşullarında ticari havayolu seferlerinin daha iyi işlemesine kadar pek çok alanda çalışmalar gerçekleştirecek.