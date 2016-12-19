Facebook'un İnsansız Hava Aracı Yere Çakıldı

Facebook'un internet konusunda devrim niteliğinde bir adım atmasını sağlayacak insansız hava aracı test uçuşunu tamamlayamadı.

Facebook tarafından güvenli internet bağlantısı olmayan bölgelere, radyo sinyalleri aracılığıyla internet hizmeti sunması için geliştirilen insansız hava aracı Aquila, test uçusu sırasında kaza yaptı.

Kanat genişliği bakımından Boeing 737'den bile büyük olan Aquila, normalde 30 dakikalık bir test uçuşu gerçekleştirecekti. Fakat uçuşun planlanandan daha da iyi gitmesi üzerine mühendisler, Aquila'nın havada kalma süresini uzatma kararı aldılar.

30 dakikadan 90 dakikaya çıkarılan uçuş süresinin ilk bölümlerinde başarılı bir iş gerçekleştiren Aquila, beklenmeyen rüzgarlar ve havanın ısınması sonucunda yere çakıldı ve hava aracı büyük ölçüde zarar gördü. Havanın ısınmasının ne gibi bir problem teşkil ettiğini merak ediyorsanız; Aquila, güneş enerjisi ile çalışmakta. Ve havanın sıcaklığında oluşan ani değişimler, hava aracında termal değişikliklere neden oluyor.

İnsansız hava aracının yere çakılmasında otopilot kontrollerinin de etkisiz kaldığı düşünülmekte. Düşüş üzerinde analizlerine devam eden Facebook mühendisleri, 2-3 ay içierisinde özellikle otopilot konusunda geliştirilmiş bir versiyonu uçurmayı planlamaktalar.