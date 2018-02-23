Facebook, 2 milyar aylık aktif kullanıcısıyla gerçek bir sosyal medya devi olmuş durumda. Fakat sosyal medya devi, internetteki gücünü günden güne kaybetmeye başladı.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook’un mali anlamda olmasa da internet üzerindeki gücünde bir düşüş olduğu gerçek. Peki nasıl olur da kısa süre önce aylık 2 milyar aktif kullanıcıya ulaştığını açıklayan Facebook, internetteki gücünü kaybeder? Bu sorunun yanıtını BBC editörü Amol Rajan, 8 maddede açıklamaya çalışıyor.

1- Kullanıcı Sayısının Azalması

Facebook son kazanç toplantısında, mevcut olduğu en büyük iki piyasa olan ABD ve Kanada’da kurulduğu günden bu yana ilk kez günlük aktif kullanıcı sayısının azaldığını açıklandı. Sayı yalnızca 185 milyondan 184 milyona düşmüştü, fakat 14 yıllık platformda ilk kez düşüş yaşanması, Mark için işlerin iyi gitmediğinin bir göstergesi.

2- Kullanım Süresinin Azalması

Facebook yalnızca kullanıcı kaybetmiyor, ayrıca mevcut kullanıcılar da platformda daha az vakit harcamaya başladılar. Facebook, son gerçekleştirdiği açıklamada site içi trafiğin günlük 50 milyon saat azaldığını açıklamıştı. Gelirlerini aktif kullanıcılardan elde ettiğini düşünürsek bu şirket çok önemli bir kayıp.

3- Reklamverenlerin Sosyal Medyadan Çekilmesi

Sosyal medya artık kontrolden çıkmış durumda. Hal böyle olunca da reklamverenler sosyal medyadan geri çekilmeye başladı. Geçtiğimiz hafta Unilever Pazarlama Kurulu Başkanı Keith Weed, sosyal medyadaki tüketici güveninin azaldığını söyleyerek Facebook’tan ve Google’dan da çekilmeyi düşündüklerini açıklamıştı. Bu durum Facebook’un ciddi gelir kayıpları yaşamasına neden olacak.

4- Kullanıcıların Bilinçleniyor Olması

Sosyal medya, yanlış ya da sahte haberlerin doğumhanesi gibidir. Ortaya atılan ‘kısmen doğru’ ya da tamamen sahte bir haber kolaylıkla milyonlarca kişiye ulaşabilir. Hal böyle olunca da kullanıcılar neye inanıp neye inanmayacaklarını kestiremiyorlar ve platformdan uzaklaşmaya başlıyorlar. Sosyal medyadaki sahte haber çılgınlığı öylesine arttı ki Hillary Clinton, ABD başkanlık seçimlerini az bir farkla kaybetmesinin en önemli sebebinin Facebook olduğunu öne sürmüştü.

5- Eski Facebook Yöneticilerinin Açıklamaları

Şirketten ayrılmış olan eski Facebook yöneticilerinin sosyal medya devi aleyhine yaptığı açıklamalar, Facebook’un ticari itibarını bir miktar zedelemiş olabilir. Örnek olarak Kullanıcı Büyümesi Eski Başkan Yardımcısı Chamath Palihapitaya, Aralık ayında yaptığı bir açıklamayla Facebook’un toplumun sosyal dokusunu bozduğunu söylemişti. Bu ve benzeri açıklamalar da Facebook’un güç kaybetmesine neden oluyor.

6- Düzenleyicilerin Sert Bir Tavır İçine Girmeleri

Hem Avrupa hem Amerika’daki düzenleyiciler, Facebook’un interneti tekelleştirmemesi için adeta mücadele veriyor. Almanya’daki nefret söylemi yasaları Facebook’a oldukça yüklü para cezaları kesmek için kullanılıyor. Ayrıca diğer ülkelerdeki düzenleyiciler de tutumu giderek katılaşıyor.

7- Genel Veri Koruma Yönetmeliği

Günümüzde dijital anlamda en büyük gelir kaynağı kişisel veriler olmuş durumda. Facebook gibi teknoloji devleri, elde ettikleri veriler sayesinde nokta atışı reklamlar göstererek büyük gelirler elde edebiliyorlar. Fakat Avrupa Birliği’nin 25 Mayıs’ta yürürlüğe girecek veri koruma düzenlemesi, Facebook gibi şirketlerin gizlilik ayarlarını ve veri kullanımlarını yeniden düzenlemeye itecek. Facebook da son kazanç toplantısında, Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin gelecekte şirketin büyümesine engel olabileceğine dair uyarıda bulundu.

8- Medya ile Yaşanan Anlaşmazlıklar

Facebook gibi platformların ‘habercilik’ işine soyunması, gelirlerini çevrimiçi reklamlardan elde eden gerçek medya sitelerinin gelir kaybetmesine neden oluyordu. Buna ek olarak bir de Zuckerberg’in haber sitelerinin içeriklerinin ana sayfada daha az görüleceğini açıklaması, medya endüstrisi ile Facebook’u iyiden iyiye karşı karşıya getirdi. Bu savaşta kaybedenin kim olacağını ise zaman gösterecek.