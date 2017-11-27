Şimdiye kadar yaptığı tespitlerin ilgililere ulaştırılması için başkalarının yardımına ihtiyaç duyan sistem, artık kendi başına ilgililere ulaşarak, hem zaman kaybının, hem de konunun göz ardı edilmesi riskinin önüne geçilmesini sağlıyor.

Kişinin ne zaman intihar ya da kendine zarar verme eğiliminde olduğunu tespit edecek tanımlama şablonlarını kullanan teknoloji, artık tanıdık birileri yardım çağrısında bulunmadan önce gerekli kişilere ulaşabiliyor.

Facebook yapay zeka tabanlı intiharsal eğilimleri engelleme araçlarını bu yılın başında tanıtmıştı ilk olarak. Fakat şimdiye değin bu araçlar bir kullanıcının, ya da tanıdık birilerinin yardım için ilgili kişilere ulaşmalarına ihtiyaç duyuyorlardı. Sosyal ağın söylediğine göre söz konusu teknoloji artık birilerinin intihar ya da kendine zarar verme eğiliminde olduğunu hissettiği anda kendi başına müdahalede bulunabilecek bir noktaya geldi. Yani konuyla ilgili kişileri arayacak birileri olmasa da, sistem kendi kendine bu işi yerine getiriyor.

Sistem şu anda ‘intihar düşünceleri içeriyor olma ihtimali bulunan’ Facebook Live yayını ya da mesajını ilk yardım ekibine erişim sağlayacak olan Facebook’un özel olarak yetiştirilmiş kontrolörlerine iletiyor.

Facebook’un Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Guy Rosen “Bu sistemin temel noktası, proaktif tespit teknolojisinin, herhangi bir bildirimde bulunulmadan önce devreye girebiliyor olmasıdır” diyor.

Halen bir kullanıcı ya da tanıdığın yardım için müdahalesini gerektiren önceki araçlara oranla büyük bir değişim anlamı ifade ediyor bu gelişme. Bu aşamanın ortadan kaldırılmasıyla firma sadece olası gelişmelerin göz ardı edildiği durumları tespit etmekle kalmayacak, aynı zamanda yardıma ihtiyaç duyan kişilere de olabildiğince hızlı şekilde ulaşabilecek.