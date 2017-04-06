Facebook, Workplace ile sektörün güçlü rakibi Slack'e karşı atağa geçmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Slack gibi kurumsal işbirliği uygulamalarına karşı rakip olarak söz konusu uygulamayı yayınladıktan sonra Facebook, hizmetine daha fazla şirket eklemek için artık uygulamayı tamamen ücretsiz sunacak.

Ücretli sürümü Workplace Premium olarak değiştirirken ücretsiz sürüme Workplace Standart denilecek. Mevcut teklif, 1000 kullanıcı için kullanıcı başına aylık 3 dolar; 10.000 kişiye kadar olan paket için kişi 2 dolar, 10.000'den fazla kullanıcı için kişi başı 1 doları olarak Premium seçenekler de sunacak.

Facebook ürün müdürü Simon Cross "Workplace hizmetinde daha fazla şirketin yer alması için çalışıyoruz, bu nedenle bizim için oldukça büyük bir adım" şeklinde konuştu. Her şirket ücretli hizmeti tüm iş gücüne dağıtmak için hazır olmayabilir ve bu nedenle, belirli bir ekip veya departman içinde ücretsiz hizmet kullanılabilir.

Workplace, Facebook'un sosyal ağ uygulamalarına benzer bir arayüz sunuyor; gruplar oluşturmak, güncellemeler yapmak, kişileri etiketlemek, dosyaları paylaşmak ve aynı anda kuruluşunuzdan birçok kullanıcıyla sohbet etmek için gerekli ve kritik özellikler içeriyor. Ayrıca görüntülü aramalar ve grup halinde sesli görüşmeler için Work Chat’in (esas olarak Messenger'ın yeniden yapılandırılmış bir sürümü) yanı sıra analitik kontrol panelleri ve tek oturum açma desteği gibi seçenekler de bulunacak.

Facebook bu konuda en güçlü rakibi ve 1,5 milyon ödemeli aboneye sahip olan Slack'e karşı büyük bir adım atmış oldu.

Facebook Workplace Standart’ın ne zaman hizmete başlayacağına yönelik firma tarafından net bir tarih verilmedi, ancak öğrendiğimiz an bu tarihi sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın :)