Facebook'un Kamerası ile Kendi GIF'inizi Oluşturabilirsiniz!

Bu sabah keşfedilen ve henüz belirli kişilerin ulaşabildiği özellik ile Facebook kamerasını kullanarak kendi Giflerinizi oluşturabileceksiniz.

Gif ya da Jif artık nasıl teleffuz ediyorsanız, hepinizi Facebook kamerasının GIF modunu kullanmaya çağırıyoruz.

Facebook kamerasına sola doğru güçlü bastığınızda, size kendi GIF'inizi oluşturma imkanı sunacak.

Bu özelliği kullanarak oluşturulan GIF'ler, yalnızca birkaç saniye uzunluğunda olabilecek. GIF'i oluştururken Facebook kamerasındaki tüm efekt ve çerçeveleri de kullanabileceksiniz. Ayrıca GIF'lerinizi hikayenizde ya da profilinizde paylaşabilir ve cihazınıza kaydedebilirsiniz.

Yeni özellik henüz bu sabah keşfedildi ve şu an için belirli kullanıcılar kullanabiliyor ancak zamanla tüm kullanıcıların hizmetine sunulması bekleniyor. Ayrıca GIF oluşturma özelliği, şimdilik yalnızca iOS işletim sistemi kullanan cihazlarda görülüyor.

GIF dosyalarının popüleritesinin gittikçe arttığını fark eden Facebook, geçtiğimiz haftalarda yorumlara da küçük animasyonlar paylaşma özelliğini getirerek GIF kullanımını iki katına çıkarmıştı. Kamera uygulamasına da GIF modunun eklenmesi, bu nedenle oldukça mantıklı bir adım gibi görünüyor.