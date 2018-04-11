Mark Zuckerberg daha önce Facebook’a kayıt olmamış kişilerin e-posta ve telefon gibi bilgilerini topladığı için soruşturma sırasında zor anlar yaşadı.

Veri skandalı soruşturması nedeniyle ABD’de düzenlenen soruşturmalara gönüllü olarak katılan Zuckerberg, New Mexico Temsilcisi Ben Lujan’ın soruları tarafından köşeye sıkıştırıldı. Karşılıklı konuşma ve sonrasında tartışılanların çoğu Facebook’un izinsiz veri toplamasıyla ilgiliydi. Lafı fazla uzatmadan karşılıklı konuşmaya gelecek olursak.

Lujan: Facebook’a hiç kaydolmamış insanların platformda detaylı profilleri bulunuyor mu? Soruya evet yada hayır olarak cevap veriniz.

Zuckerberg: Sayın kongre üyesi, güvenlik amaçlı olarak Facebook’a kaydolmamış insanların sadece telefon numaraları gibi kamuya açık bilgilerini temel alan veriler topluyoruz.

Lujan: Yani evet. Bunlara gölge profilleri deniyor. Peki bu profiller referans olarak kullanıldı mı?

Zuckerberg: Hayır ben kullanmadım ve gölge profilleri terimine aşina değilim.

Lujan: O profillerden bugünkü soruşturma esnasında gölge profilleri olarak bahsedeceğim. Facebook’ta bir kullanıcı ortalama olarak kaç veri noktasına sahip?

Zuckerberg: Ezbere bilmiyorum.

Lujan: Facebook kullanıcısı olmayan kaç kişinin verisine sahip olduğunuzu biliyor musunuz?

Zuckerberg: Kongre üyesi bu tarz verileri ezberlemediğim için net bir bilgi veremiyorum, ancak dilerseniz ekibimin daha sonra size dönmesini sağlayabilirim.

Lujan: Neyse sonuçta kullanıcı olmayan kişilerin verilerini topladığınızı kabul ettiniz. Şimdiki sorum şu; Facebook hesabına sahip olmayan biri isteği dışında toplanan verileri devre dışı bırakabilir mi?

Zuckerberg: Hizmetlerimizi kullanıp kullanmadıklarına bakılmaksızın isteyen herkes, reklamlar için toplanan veri koleksiyonunu kapatma hakkına sahip.

Lujan: Herkesin verilerini kontrol ettiğini söylüyorsunuz, ancak hiç onay almadan Facebook kullanıcısı dahi olmayan ve gizlilik sözleşmesi olan kişilerin verilerini topluyorsunuz.

Açıklandığı kadarıyla yukarıdaki gibi gerçekleşen konuşmaya göre Lujan haklı gibi görünüyor. Daha önce hiç kayıt olmamış kişiler verilerine erişmek istediklerindeyse öncelikle Facebook’a kayıt olmaları gerekiyor. Soruşturmada görevli kongre adaylarıysa bunu değiştirmek ve Facebook’a kayıt olmayan kişilerin verilerinin toplanmasının önüne geçmek istiyorlar.

Çünkü daha önce yaşanan bir gizlilik ihlali sonrasında 6 milyondan fazla kullanıcının e-posta adresleri ve telefon numaraları açıklandı. İşin şaşırtıcı kısmıysa bu kullanıcıların hepsi e-posta ve telefon numarası bilgilerini Facebook ile paylaşmamışlardı. Facebook’un veri toplama hastalığı yeterli güvenlik önlemleri alınmadıkça büyük risk taşıyor. Bu nedenle kongre üyeleri en azından istekli olmayan kullanıcıların verilerinin toplanmasını engellemek istiyorlar.