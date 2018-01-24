Yeni sistem, kelimeler arasında bağlantı kurarak, kastedilen anlamın yüksek hassasiyetle tespit edilmesini sağlıyor.

Facebook'un dünya çapında yazılan şeyleri işleme biçimi, biraz daha kozmopolit bir hal almaya başlıyor.

Facebook'un kapsama alanı dünya çapında genişlemeye devam ettiği için sosyal ağın özellikleri yayınlama biçimi de, site üzerinde kullanılan yüzün üzerinde dilin varlığı nedeniyle gittikçe komplike bir hal almaya başladı. Kullanıcıların durum güncellemeleri yaptıkları metin kutuları oluşturma konusunda pek zorlu bir durum arz etmiyordu durum fakat, Facebook'un yaptığı her şeyi artık yapay zeka gerçekleştidiği için, sosyal ağın sistemlerinin tam olarak kullanıcıların isteklerini kavradığından emin olmak da ciddi anlamda zorlaştı.

Firmanın 'Uygulamalı Makine Öğrenimi' ekibi geçtiğimiz yılı 'çoklu-dil kalıplandırma' adı verilen bir teknoloji üzerinde çalışmakla geçirdi. Firmanın iddiasına göre bu sistem, halihazırda kullanılmakta olan doğal yabancı dil işleme sisteminin hızını önemli oranda arttırabilecek. Yapılan ilk testlerde yeni işlemin, daha önceki yöntemlere oranla 20-30 kat daha hızlı olduğu belirtiliyor.

Facebook'un çeviri birimi başkanı Necip Fazıl Ayan TechCrunch'a yaptığı bir açıklamada "Çoklu dili anlama perspektifim şu: Herkesin, Facebook'ta uygulamaya konulmuş olan tüm özellikleri, kendi dilinde kullanabilmesini sağlamak. Bu tip bir kullanım sadece bir dile indirgenmemeli. Tüm özelliklerin her yerde ve herkes tarafından kullanılabilir olduğu bir dünyaya geçiş yapmayı hedefliyoruz" dedi.

'Word embeddigns' olarak adlandırılan 'Kelime Kalıplandırmaları' yöntemi temel itibariyle insan diline daha içeriğe dönük bir yöntemle yaklaşabilmek için metin sınıflandırıcılarının kullanımına olanak tanıyan vektörlerden oluşuyor. Böylece nihai aşamada paylaşılan ya da amaçlanan anlamın çıkarılması için kelimelerin birbiri ile ilgilerini kurma özelliği ön plana çıkarılmış oluyor. Facebook gibi firmalar kelime kalıplarını bireysel diller için yapabiliyorlar (ve yaptılar da), fakat bırakın yüzlerce dil için bu sistemi uygulamayı, sadece Türkçe için dahi etkin şekilde uygulayabilmek için oldukça büyük çaba gerektiriyor. Bu nedenle de daha uyarlanabilir bir yaklaşımın ortaya konulması gerekiyordu.

