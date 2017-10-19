Facebook'un kullanıcıların daha fazla gönderiye ulaşmasını sağlayan keşfet akışı özelliği masaüstü sitesine de geldi.

Keşfet Akışı’na hoş geldiniz.

Facebook bir süredir testlerine devam ettiği keşfet akışı özelliğini mobil uygulamasının ardından masaüstü sitesine de resmi olarak yayınladı. Bu özellik sayesinde artık Facebook’un devasa evreninde çok daha fazla içeriğe ulaşabileceğiz.

Keşfet Akışı nedir?

Keşfet akışı arkadaşlarınızdan, takip ettiğiniz sayfalardan ve dahil olduğunuz gruplardan tamamen bağımsız ayrı bir akış sayfasıdır. Mevcut akışınızda bulunan içerikler tat vermemeye başladığında keşfet akışına girerek normal şartlarda göremeyeceğiniz içeriklere ulaşabilirsiniz.

Elbette keşfet akışı size rastgele içerikler sunmuyor. İlgi alanlarınız, beğendiğiniz gönderiler ve arkadaşlarınız arasında popüler olan içerikler size özel olarak oluşturulan Keşfet Akışı’na geliyor. Böylece Facebook’ta çok daha keyifli zaman geçirebiliyorsunuz.

Zaten temel amaç da bu; sizin Facebook’ta daha iyi ve daha uzun zaman geçirmenizi sağlamak. Siz Facebook’ta ne kadar fazla zaman geçirirseniz şirket o kadar fazla reklam geliri elde eder. Henüz Keşfet Akışı’nda bir reklam ile karşılaştığımızı söyleyemeyiz. Fakat özelliğin kullanıcılar tarafından sevilmesinin ardından Facebook’un reklam politikalarını bu sekmeye de uygulayacağını tahmin etmek zor değil.

Keşfet Akışı nerede?

İşin belki de en kötü yanı bu olabilir. Keşfet Akışı, Instagram ya da Twitter Keşfet’i kadar göz önünde değil. Keşfet Akışı’nı ziyaret etmek için masaüstü siteyi açtığınızda sol tarafta bulunan ‘keşfet’ menüsünde ‘roket’ simgesine tıklayabilirsiniz.

Açıkçası sıradan bir Facebook kullanıcısı dikkat etmediği takdirde bu özelliğin hiçbir zaman farkına varmayabilir. Keşfet Akışı, insanların Facebook’ta yeni sayfalar ve gönderiler keşfetmesi için son derece faydalı bir özellik. Bu nedenle daha göz önünde bir yere konumlandırılabilir.