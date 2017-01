Bu yazımızda Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in hayatından bilinmeyenleri listeledik.

Facebook'un kurucusu ve günümüzde Instagram, WhatsApp ve Oculus gibi farklı alanlarda onlarca dünya devi şirketin sahibi olan Mark Zuckerberg'i hepimiz tanıyoruz ve Facebook'u kurduğu döneme dair olan hikayeyi az da olsa biliyoruz ancak biz bu yazımızda Mark Zuckerberg hakkında daha önce muhtemelen hiç duymadığınız 8 bilgiyi derledik.

Lisedeyken Microsoft'tan iş teklifi aldı

Ortaokul ve lise döneminde de çok yetenekli bir öğrenci olan, eğitim hayatının yanı sıra internet ve bilişim dünyasına dair projeler geliştiren Mark Zuckerberg liseyi bitirdiğinde Microsoft'tan iş teklifi aldı ancak bu teklifi reddederek Harvard Üniversitesi'nde eğitim hayatına bşaladı.

Ortaokuldayken bile kendi sosyal ağını yapmıştı

Mark Zuckerberg'in ortaokula giderken ZuckNet isimli bir anlık mesajllaşma programı vardı ancak bu programı sadece çevresindeki kişiler biliyordu.

Facebook neden mavi?

Muhtemelen bunu daha önce duymuş olabilirsiniz ama bir kez daha belirtmekte yarar var. Mark Zuckerberg renk körü olduğu için Facebook'un renkleri mavidir.

Mark Zuckerberg bir dönem Twitter kullandı

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ilk olarak 2009 yılında Twitter'a kaydoldu ve bugünlere kadar Twitter hesabı aktif bir şekilde durdu. Şu anda ise bilinmeyen bir nedenden dolayı Mark'ın Twitter hesabına erişilemiyor. Hesap kapatılmadan önce Zuckerberg bunca yılda sadece 19 tweet atmıştı.

Merakından dolayı Latince öğrendi

Mark Zuckerberg antik dillere ilgi duyduğu için Latince öğrendi. Birçok kişi Zuckerberg'in neden Latince öğrendiğini anlamlandıramıyor çünkü Latince günümüzde belli bir topluluk tarafından konuşulmuyor ve sadece tıp gibi bilim alanlarındaki terimleri içinde barındırıyor.

Sanıldığı kadar iyi bir yazılımcı değildi

Mark Zuckerberg'in Facebook'u kurması her ne kadar yazılım konusunda yetenekli olduğunu kanıtlasa da aslında Mark Zuckerberg iyi bir yazılımcı değildi öyle ki C++ dilini C++ for Dummies (Aptallar için C++) isimli bir kitaptan öğrendi ancak pazarlama ve iş fikirleri açısından üstün bir zekaya sahip olan Zuckerberg kendi yazılım deneyimiyle böyle büyük bir sosyal ağ yaratmayı başardı.

Facebook ilk kurulduğunda binlerce dünya devi Facebook'u istedi

Mark Zuckerberg, Harvard'taki yurt odasında Facebook'u yaptıktan sonra ve Facebook adeta bir virüs gibi yayılmaya başladığı zaman birçok dünya devi şirket Facebook'u uçuk rakamlara satın almak istedi ancak Mark Zuckerberg bu teklifleri reddetti. Zuckerberg geleceği görmüş olacak ki şu anda Facebook, onu almak isteyen onlarca şirketi satın alıp batırsa bile ciddi bir kayıp yaşamayacak bir ekonomiye sahip.

Zuckerberg'in idolü: Steve Jobs

Günümüzde mobil cihazların bu denli yaygın hale gelmesini sağlayan, bir telefon ve bir bilgisayarla dünyayı değiştiren adam Apple'ın kurucusu Steve Jobs, Mark Zuckerberg'in idolü. Zuckerberg her fırsat bulduğunda kendine idol olarak Steve Jobs'u seçtiğini söylüyor.