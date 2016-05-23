Sosyal medya devi ve öncü teknoloji firması Facebook, çalışanlarına yeni bir gökdelen inşa ediyor. Yapımına milyonlarca dolar harcanan ofise ve tam 42 milyon dolar değerindeki çatı katına daha yakından bakıyoruz.

Facebook, Silikon Vadisi’nin en büyük girişimlerinden birisi ve San Francisco’daki 3. merkez ofisini açarak adeta “Buralar benim” demek istiyor. Tam 70 katlı bir gökdelen olacak proje, diğer teknoloji firmalarını lüks anlayışıyla kıskandıracağa benziyor. Zira binlerce çalışan bu yeni binada göreve başlayacak. Yapının, 2012'de Facebook tarafından satın Instagram’ın ve Facebook’un genel merkezi haline gelmesi bekleniyor. Fazla vakit kaybetmeden sizi 10 maddeyle bir gezintiye çıkartalım istedik: 181 Fremont isimli bina, Forbes dergisi tarafından ABD’nin Batı Yakası’nda bulunan en lüks bina olarak tanımlanıyor: Tasarımcısı Orlando Diaz-Azcuy ve mimarlık firması Heller Manus Architects, gökdeleni bir lüks merkezi olarak düşündü. Son haline kavuşmak üzere olan yapı 665 milyon dolara mal oldu: Kule, San Francisco'nun Finans Bölgesi'nde yer alıyor. 70 katlı ve 132.000 metre kareden oluşuyor. Ayrıca 2000 ila 3000 arasında çalışanın iş yeri olacak: Binanın üst katında 2000 metrekarelik bir çatı katı var. Bu ABD’deki en pahalı çatı katı evlerinden birisi. Zira değeri tam 42 milyon dolar: Her detay, son derece lüks ürünlerle döşenmiş durumda: İçerisinde şömine, bar gibi insanın dışarı çıkması engelleyecek yerler de var: Çatı katınde bir aile odası, kahvaltı köşesi ve büyük bir yemek odası var. Mutfakta, sıfırın altında çalışabilen bir buzdolabı bulunuyor. Ayrıca İki bulaşık makinesi, iki fırın ve üç santimetre kalınlıktaki Brezilya’nın ender mermerlerinden kuarsit ile yapılmış tezgaha sahip: Bulutların üstünde seyir imkanı sunan bu küvetin bulunduğu banyo ise nirvana oluyor: Bunun haricinde beş yatak odası ve altı banyosu var. Ancak bu detaylar sunulmamış: 181 Fremont'un geliştiricileri binayı "mühendislik harikası" olarak tanımlıyorlar. Bu da en güncel hali: ( ) Yaşıyorsun bu hayatı Zuckerberg.

Kaynak : http://www.businessinsider.com/penthouse-apartment-for-sale-at-facebook-offices-2017-9/#heres-a-birds-eye-view-of-the-penthouse-at-181-fremont-13

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