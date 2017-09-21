Facebook'un Mobil Uygulamasına 'WhatsApp Düğmesi' Geliyor!

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, mobil uygulamasına WhatsApp butonu getirmeyi planlıyor.

Facebook, sahip olduğu yan uygulamaları, ana sosyal medya uygulamasının içine yerleştirmekten vazgeçmiyor. Sosyal medya devinin yeni test ettiği özellik, dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ı, Facebook mobil uygulamasının içine taşıyor.

Henüz yalnızca Danimarka’daki bazı kullanıcılara sunulan özellik, uygulama içine girdiğinizde, sık kullanılanlar sekmesinde adınızın hemen altında duran WhatsApp butonundan oluşuyor. Bu butona bastığınızda, Facebook’tan çıkmaya gerek kalmadan WhatsApp’a erişebiliyorsunuz.

Özellik henüz test aşamasında ve sınırlı sayıda kullanıcıya ulaştığı için çok fazla detaya sahip değiliz. Her Facebook özelliğinde olduğu gibi ‘Facebook’ta WhatsApp’ özelliği iptal de edilebilir, tüm kullanıcılara da sunulabilir. Konuyla ilgili daha fazla detaya ulaştığımızda sizi bilgilendireceğiz.

Facebook, daha önce sık kullanılanlara benzer şekilde ‘Instagram butonu’ getirmiş ve kullanıcıların bu butonu kullanarak Instagram’a doğrudan geçiş yapabilmelerini sağlamıştı. Ayrıca Facebook 2015 yılında, gönderilere bir WhatsApp butonu koyarak beğendiğimiz içerikleri arkadaşlarımızla doğrudan paylaşmamızı sağlayacak bir özelliği test etmiş fakat daha sonra iptal etmişti.