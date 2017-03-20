Facebook'un Projelerini Geliştiren Gizli Ekip: Building 8!

Facebook'un donanım alanında söz sahibi olması için açtığı ve gizli projeler üretmesini sağladığı Building 8, yakın zamanda duyurulacak 4 projenin üzerinde çalışıyor.

Facebook, dünya üzerinde en hızlı büyüyen şirketlerden birisi. Aynı zamanda iletişim için sunduğu çözümlerle insanların iletişim kurmasını sağlayan bir platform. Facebook, Whatsapp, Instagram gibi iletişim aygıtlarının sahibi Facebook, şirket bünyesinde tuttuğu ve “Building 8” adını verdiği bir bölüm keşfedildi. Facebook’un, gizli birimi şu anda en az 4 tane donanım üzerinde çalışıyorlar.

Building 8 hakkında bilgiler çok iyi korunmaya çalışılsa dahi bazı istihbaratlar çıkmıyor değil. Yakın zamanda Mark Zuckerberg tarafından duyurulması beklenen projelerin artırılmış gerçeklik ve kameralar üzerine yoğunlaştığı düşünülüyor. Aynı zamanda ekibin bilim kurgudan fırlama beyin tarama teknolojisi üzerinde durduğu da konuşuluyor. Zaten son zamanlarda beyin tarama ile ilgili çok fazla haber yapmaya başladığımızdan bilim insanlarının beynin şifresini çözüp, beynin inceliklerini öğrenmeye başladıklarını düşünüyorum.

Diğer iddialarda yer alan kamera ve artırılmış gerçekliğin nasıl olacağı konusunda birçok meraklı ses duyulsa da, dediğimiz gibi henüz somut bir haber yapılmadı.

Facebook, henüz donanımda çok yeni olmasına rağmen, bu tarz projelerini Building 8 adı altında genişletecektir. Her projenin belirli bir süresi bulunduğundan geliştiriciler bu süreçte Facebook’a bir şeyler sunmaya çalışıyorlar.