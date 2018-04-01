Son dönemde açığa çıkan haberler ile birlikte, Facebook özellikle gizlilik ve güvenilirlik konusunda çok büyük bir kayıp yaşadı. Ancak bu durumun özenli bir çalışma ile düzelebileceğini düşünenler de mevcut.

Facebook gibi bir çok sosyal medya ağında en büyük sorunlardan biri, gerçeklikten uzak ve hızla yayılan haberler. Bu konuda önlemler alınmaya çalışılsa da, belki de Facebook'un konuyu kendi lehine çevirmeye çalışmasından sebep, şimdiye kadar bu sorun kökten çözülemedi. Son dönemde bir hayli itibar kaybeden Facebook ve başına dert olan güvenlik skandalları da aslında Facebook gibi büyük ve reklam sayesinde para kazanan platformlardaki hiçbir haberin güvenilir olmadığını gösteriyor.

Ancak bu konuda son derece güvenilir ve kesin sonuç verecek bir yöntemin olduğu düşünülüyor. Nasıl ki bir fotoğrafı 'cinsellik, şiddet' gibi ögeler içerdiğine dair aynı anda yüzlerce kullanıcı şikayet ettiğinde o görsel kaldırılabiliyorsa, bunu sahte olduğu düşünülen haberler için de uygulayacak bir ekip kurmak mümkün. Bu yöntemi uygulayan ve fikir birliğine varılan gönderileri silme işlemini gerçekleştiren siteler mevcut. Üstelik kullanıcılar verdikleri karar doğru bulunursa puan kazanarak kendi güvenilirliklerini de artırıyorlar ve bu sayede karşılıklı bir güven oluşuyor.

Nadiren de olsa karışık tepkiler alan görseller ise, yönetici kadro tarafından denetleniyor ancak bu çok az rastlanan bir durum. Bu yöntemi Facebook'un çok rahat ve az maliyetle uygulamaya koyabileceği düşünülüyor çünkü halihazırda milyonlarca kullanıcısı var ve bu kullanıcılar arasından küçük bir alt küme oluşturmak zor olmasa gerek.

Uygulama için planlanan adımlar ise son derece basit:

Facebook, bir haber ya da video için tanıtım talebini kabul eder ve gelen içeriği görevli ekibin oylamasına açar.

Ekip haberi değerlendirir ve gelen sonucun oranı %60 haberin güvenli olduğu yönünde ise Facebook haberi yayınlayıp reklam için ödenen parayı alır.

Eğer sonuç haberin güvenilir olmadığı yönünde ise, haber Facebook'un kendi kadrosu içinde kurduğu inceleme ekibi tarafından incelenir, sonuç aynı ise haberin yayınlanması reddedilir.

Bu yöntem Youtube, Twitter gibi tüm büyük sosyal ağlarda kullanılabilir ve zamanla ortalıkta dolaşan kirli haberlerden ve sahte reklamlardan kurtulmuş oluruz. Üstelik güvenilirlik ve gizliliğin tüm kullanıcılar tarafından sorgulanmaya başladığı böyle bir dönemde, bunun gibi bir adım atmak güvenilirliği artırmak açısından da son derece mantıklı bir adım olacaktır.