Facebook, salı günü ilginç bir açıklamaya imza attı ve video bildirimlerini otomatik olarak "sesli" hale getirdi. Çevrenize rahatsızlık verecek Facebook sesli bildirimlerini engellemek içinse bir yol mevcut.

Sosyal medya devinin geçtiğimiz salı günü yaptığı resmi duyuruya göre, Facebook videoları birkaç gün içerisinde "otomatik" olarak sesli olarak çalışmaya başlayacak. Bu da çevrenizdeki insanları fazlasıyla rahatsız edebilir.

Telefon kullanıcıları nispeten şanslı zira telefonları sessiz konumdaysa videolardaki gürültüden kurtulabilirsiniz. Ancak sessiz bir telefon, işlevlerini tam olarak yerine getiremiyor demektir. Akıllı cihazınızda otomatik olarak ses çalmasını önlemek isterseniz, Facebook bunu yapmanın bir seçeneği de sunuyor.

Öncelikle Facebook uygulamasının sağ alt köşesindeki üç çizgili simgeye tıklayın. Daha sonra, "Ayarlar" düğmesine hafifçe tıklayın. Ardından, "Hesap Ayarları"na girin ve "Sesler" simgesine dokunun.

Tam o noktada, "Videolu Müzik İçin Yeni Başlayanlar" seçeneğini göreceksiniz. İlk aşamada, ses aşamasını kontrol etmeniz mümkün olmayabilir. Ancak ilk video bildirimini aldığınızda, gerekli ayarları edineceksiniz ve söz konusu videoları "sessiz" hale getirebileceksiniz.