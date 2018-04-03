Facebook, Cambridge Analytica Skandalı ile uğraşmaya devam ediyor. Kullanıcıların silinmiş özel videolarının kopyalarını sunucularında sakladıkları içinse bir 'bug'ı suçluyor.

Geçen ay Facebook'un silinmiş videolar depoladığı ortaya çıktı. Şirket bu hatanın sebebinin bir 'bug' olduğunu söylüyor ve bu videoları sileceğine dair söz veriyor. Ayrıca, Facebook'un videoları başka bir şekilde kullanıp kullanmadığını belirsiz olsa da, silinmiş içeriklerin asla 'herkese açık' olmadığını doğruladı.

Şirket, Donald Trump'ın, 2016 kampanyasına bağlı siyasi firma tarafından 50 milyon kullanıcıya ait kişisel verilerin satılması konusunda bir gizlilik skandalı oluşturmasıyla özür dilemişti.

Facebook, bir 'bug'ın platformda, kullanıcıları tarafından silinen videoların kopyalarını kaydedilmesine neden olduğunu iddia etti. Aşağıda görebileceğiniz fotoğraf, bir kullanıcı tarafında bir arkadaşının duvarına gönderilen, daha sonra silinmiş olan, ancak Facebook tarafından kaydedilen bir videonun resimleri.

Facebook sözcüsü ise MailOnline'a olayla ilgili şunları söyledi: "Bazı kişilerin eski bilgilendirme aracımızdan edindikleri bilgilere ulaştıklarında eski taslak videolarını gördüklerini bir rapor vasıtasıyla araştırdık. Taslak videoların silinmesini engelleyen bir hata keşfettik. Onları silmekteyiz ve rahatsızlıktan dolayı özür dileriz."

Şirket bu durumdan sonraysa, sorunun ne kadar yaygın olduğuna herhangi bir şekilde değinmedi ve videoların kaldırıldığından emin olmanın bir yolu olup olmadığını göstermedi.

Hala muallakta olan bu durum, gerçekten şüphe uyandırıcı. Peki, sizin bu konudaki fikirleriniz nedir? Facebook bu tür kişisel videolarımızla ne yapıyor?