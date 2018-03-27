Sosyal medya devi Facebook hakkında neredeyse her gün yeni bir iddia gündeme gelmeye, süreç arap saçına dönmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza bürosu, yayınlanan yeni bir rapora göre göçmenlerle ilgili takip verilerini ve kişisel bilgileri Facebook aracılığıyla topluyordu.

Facebook, teknoloji çağının yazılımların hayatımızda önemli bir yere sahip olmaya başladıkları son 15 yılın en büyük krizlerinden birisi yaşıyor. Sosyal medya devinin 50 milyon kişinin verisini çaldıktan sonra ortaya çıkan telefon görüşmelerini ve mesajlaşmaları takip ettiği iddiası kabul edilmişti.

Yeni bir rapor ise Facebook’un ABD hükümeti ve hükümetin birimleriyle kapılar ardında yaptığı ortaklığı bir kere daha gün yüzüne çıkartıyor. Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE), Intercept’in haberine göre göçmenlerle ilgili verileri Facebook’tan sağlıyordu.

Geçtiğimiz yıl New Mexico’da aranan bir göçmen bilgileri ICE’ye ulaştırıldı. Söz konusu göçmen aranırken farklı zamanlarda ve yerlerde Facebook’a giriş yapmış ve bu girişlerinde IP adresi sosyal medya devi tarafından takip edilmişti. ICE’ye ulaşan bilgiler, göçmenin Facebook’a giriş yaptığı, bir başka deyişle IP izi bıraktığı anlarla birebir uyuşuyor. Adı geçen göçmenin ise çocuk kaçakçılığı ile ilişkili olduğu söyleniyor.

Sadece aranan bir göçmen için bile kolayca veri paylaşımı yapılması, bu durumun tüm dünyada geçerli olabileceğini ve Facebook’un sırtını yasladığı her kuruluşa, kolayca veri akışı sağlayabileceğini gösteriyor.

Facebook’un yaptığı bir açıklamada ise “Çocuk kaçakçılarıyla ilgili yasaların uygulanmasını çok ciddiye alıyoruz ve ICE’nin halka açık verileri isteme talebine olumlu bir şekilde yanıt veriyoruz. ICE bu taleple birlikte herhangi bir göçmen yasasını da ihlal etmemiştir. Facebook, ICE ya da herhangi bir yasa uygulayıcı kuruluşa, göçmenlik yasasının uygulanmasına yardımcı olmak için herhangi bir özel veri erişimi sağlamaz. Yetkililerden gelen taleplerin hukuki ve fiili temeli hakkında ayrıntılı bir açıklama yapmalarını istiyoruz. Yasal eksiklikler veya aşırı geniş kapsamlı istekler, belirsiz bilgi talepleri olduğunda veri paylaşmıyoruz.” denildi.

Facebook’un krizi, önümüzdeki yıllar için emsal bir örnek olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Uzmanların tartıştıkları konu ise normalde devletlerle ilişkisi olmadığı bilinen dev şirketlerin, her taleple, her resmi istekle kullanıcı verilerini paylaşmaları. Bunun dışında söz konusu verilerin hazır olarak bekletilip reklam verenlere satılması da mümkün.

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