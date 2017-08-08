Facebook'un Size Özel Gizli Haber Akışını Gördünüz mü?

Facebook'un sizin hoşunuza gideceğini düşündüğü içerikleri bir araya topladığı özel haber akışını denemenizi tavsiye ederiz.

Facebook'un size özel içerikleri yapay zeka yardımıyla bir araya topladığı neredeyse gizli haber akışını hala denemediyseniz bu haberden sonra mutlaka bir göz atmalısınız.

Kendi ana sayfanızda dolaşırken bazen bir uyarı olarak gösterilen bu sayfaya bağlantı, aslında vakit geçirmek için kullanıcılarına gayet güzel bir imkan sağlıyor. Facebook'un teknolojsinini sizin hoşunuza gideceğini düşündüğü makaleleri bir araya toplamasından oluşan bu sayfada en az bir kaç ilgi çekici video ve çok sayıda haber bulabiliyorsunuz.

Android için Facebook uygulamasında menü sekmesine gelip Şimdi Keşfet butonunu bularak bu sayfaya ulaşabilirsiniz. iOS'da ise yine aynı şekilde ulaşabileceğiniz seçenek karşınıza çıkmazsa "Daha fazla"ya dokunarak bulabilirsiniz.

Akış sıradan Facebook ile herhangi bir fark içermiyor; yani beğenebilir, yorum yapabilir ve tekrar paylaşabilirsiniz.