Bildiğiniz gibi Facebook, son dönemlerde oldukça zor zamanlar geçiriyor. Cambridge Analytica skandalları ile sarsılan şirketin’un şimdi de sizlere bir mesajı var: Siz ürün değilsiniz.

Dur durak bilmeyen Facebook meseleleri, arkasından gelen diğer konulara da zemin hazırlıyor. Bildiğiniz gibi Facebook, geçtiğimiz dönemlerde birçok kullanıcısının verilerini satarak, ücretsiz olan uygulamanın hasılatını çıkarmıştı. Arka planda baktığımızda bizler uygulamanın ücretini profilimizi doldurduğumuz bilgilerimiz ile ödüyorduk.

Hedeflenmiş reklamların satın alınması için kullanılan bu bilgiler, Facebook eleştirmenlerinin de hedef noktası olmaktan kaçamadı. Konu ile ilgili olarak 2014 yılında bir söyleşide konuşan Apple CEO’su Tim Cook, “Çevrimiçi bir hizmeti ücretsiz kullanıyorsanız siz, müşteri değil ürünsünüz” demişti. Bu söz Facebook skandalları sonrası ise tekrar gündeme oturdu.

Facebook’un satmış olduğu 80 milyondan fazla üye verisi, 2016 ABD başkanlık seçimlerinde etkin olarak rol oynamıştı. Tüm bunlar ise seçmenleri manipüle etmek için tasarlanan politik reklamların eseriydi. Ancak gelin görün ki Facebook, iş modelinde bir hata görmüyor. Bu bağlamda da Pazartesi günü “Facebook için ödeme yapmamam, ürün olduğum anlamına mı geliyor?” konulu yayında, Facebook, “Hayır! Ürünümüz sosyal medyadır. Dünyanın neresinde olursanız olun, sizin için önemli olan diğer insanlar ile iletişim kurmaktır. Siz ürün değilsiniz” dedi. Tartışma ve skandallar ne zaman son bulur bilinmez ancak. Facebook adeta battıkça batıyor.