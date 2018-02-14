Birçok tartışmaya rağmen geçtiğimiz aylarda iOS için yayınlanan uygulama, şimdi de Android için yayınlandı.

Aralık ayında iOS işletim sistemli cihazlar için yayınlanan uygulama, geçen ay da Amazon Fire tabletleri için yayınlanmıştı. Şimdi ise Facebook'un da söylediğine göre, çocuklar için Messenger uygulaması Android için yayınlandı. Önümüzdeki günlerde çoğu ülkede indirilebilir olacak olan uygulamanın birçok özelliği mevcut. Uygulama, ebeveynlerin çocuklarının kimlerle konuştuğunu bilmesini sağlıyor. Böylece çocukların kimle konuşup kimle konuşmayacağına ailesi karar verebiliyor.

Ayrıca aileler Messenger'daki kişileri silme ve engelleme gibi haklara da sahip. Çocuklar için ise eğlenceli gifler, eğlenceli efektler ve maskeler sunan uygulama, çocukların güzel vakit geçirmesi amacıyla tasarlanmış. Aynı zamanda ailesi ve arkadaşlarıyla görüntülü ya da sesli görüşme de yapabilecek olan çocuklar, güvenli bir ortamda mesajlaşma yapmanın tadını çıkartabilecekler.

Uygulamanın en beğenilen özelliği ise, uygulamayı kullanmak için bir Facebook hesabına gerek duymaması. Çocuklar için bir Facebook açmanın uygun olmadığını düşünen aileler, bu uygulama ile çocuklarıyla iletişime geçebilir ve Facebook'tan çocuklarını uzak tutabilir. Facebook'un zararlarından haberdar olan ve bunlardan rahatsız olan aileler tarafından bu uygulama epey beğeni topluyor.

Bugün indirilebilir olan uygulama, henüz Türkiye'den kullanılamıyor. Hem çocuklar için hem de büyükler için olan Messenger sürümündeki Sevgililer Gününe özel çıkartmalar ise gün boyunca çok fazla kullanıldı.