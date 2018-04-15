Orwell: Ignorance is Strength; Veri Hırsızlığının Oyun Hali

Orwell: Ignorance is Strength, casus bir yazılım ile hükümet karşıtı hareketlere katılan insanları yakaladığınız enteresan bir oyun. Oyun, Facebook merkezli Cambridge Analytica sızıntısıyla oldukça dikkat çeken bir noktaya erişti.

Hükümetlerin sizin hakkınızda tüm özel bilgilere sahip olduğunu ve bu bilgileri sizi zor duruma düşürmek ya da kötülemek için kullansa ne olurdu? Üstelik bunu herhangi bir konuda suçlu olduğunuz için değil yalnızca söyledikleriniz hoşuna gitmediği için yapıyor. Aslında çok da uzak bir durum olmasa da, böyle bir distopyada geçen bir oyun olan Orwell: Ignorance is Strength'de tam olarak böyle işlere bakan bir ajansınız.

Serinin ikinci oyunu olan Ignorance is Strength'de, farklı kişilerin bilgilerini yine hükümet için ele geçiriyorsunuz ancak bu kez bu bilgileri onları sosyal medyada kötülemek için kullanıyorsunuz.The Nation isimli hayali bir ülkede geçen oyun boyunca, özel bir yazılım ile kişilerin tüm verilerini ele geçirip onları kötüye kullanıyorsunuz. Oyunun senaryosu gereği bu verileri elde etmek için sözde 'haklı sebepleriniz' var ancak oyunun göstermeye çalıştığı aslında daha büyük ve acı bir gerçek.

İlk oyun olan Orwell: Keeping an Eye on You'da suçluları ve teröristleri yakalamak için kullanılan bu bilgiler, ikinci oyunda gündemi de göz önünde bulundurularak sosyal medya ve itibar kaybı üzerinden ilerliyor. Yaptığınız şeyi ister istemez ahlaki olarak sorguladığınız oyun, yanlış ve doğruyu birbirine böyle iç içe vererek tam olarak neyi amaçlıyor bilinmez ancak Facebook'un son dönemde yaşadığı krizi akla getirdiği kesin. Yani kısaca oyun size 'Zuckerberg' olma imkanı sunuyor.

İlk oyununda hükümetlerin bilgi çalmalarına yardım ettiğiniz seri, ikinci oyunda ise bu verileri kullanarak insanları manipüle etmenizi sağlıyor. Tüm hikayeye bakınca, şu an tüm dünyanın konuştuğu korkutucu ve sinir bozucu bir olayın aslında nasıl işlediğine dair bir manzara çıkıyor ortaya. Oyunun son üç hikayesinin de yayınlanma zamanı olarak tam da Facebook skandalından sonrayı seçmesi, aslında mesajı çok daha anlaşılır kılıyor.