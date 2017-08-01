Daha önce 15-inch büyüklüğünde ekran üzerinde çalıştığına dair haberler yapılan Facebook'la ilgili olarak şimdi de Bloomberg sosyal ağ devinin sadece görüntülü sohbet için kullanılacak olan yeni bir cihaz üzerinde çalıştığını bildiriyor.

Bloomberg’in aktardığı yeni bir habere göre Facebook, sadece video sohbetler için tasarlanmış bir donanım üzerinde çalışıyor. Söz konusu cihazın, Facebook’un donanım ağırlıklı Building 8 ürün geliştirme laboratuarında geliştirilen, temel ürünlerden biri olduğu söyleniyor. Bu cihazın notebook büyüklüğünde bir ekranı olacakmış. Habere göre yeni donanımın amacı, farklı coğrafi bölgelerde bulunan ve video sohbeti yapan kişilerin aynı yerde imiş gibi hissetmelerini sağlamak.

Bloomberg’in haberi aynı zamanda Building 8’in Amazon’un Echo’suna ve Google Home’a benzer tarzda, ayrı bir akıllı hoparlör geliştiriyor. Bu hoparlör sosyal ağ sağlayıcısının geliştirdiği ses asistanını kullanacak. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, 2016 yılında Iron Man’deki Jarvis’e benzer akıllı ev arkadaşı yapmaya odaklanan Zuckerberg’in yıllık kararlarından kaynaklanan projenin bir parçası olarak kendi ev sesli asistanını geliştirmişti.

Facebook’ta akıllı hoparlör geliştirimine dair duyduğumuz ilk haber değil bu tabii. Geçtiğimiz hafta DigiTimes’ta yayınlanan bir haber, firmanın tedarik zinciri kaynaklarının 15-inch büyüklüğünde ekrana entegre edilmiş bir akıllı hoparlöre işaret ettiğini, 2018 yılının ilk çeyreğinde piyasaya çıkma ihtimalinin olduğunu belirtiyordu.

Bu yeni haberin detaylarına dayanarak akıllı hoparlör ile 15-inch’lik ekranın farklı komponentler olacakları sonucunu çıkarabiliriz. En azından DigiTimes’ın haberindeki 15-inch büyüklüğündeki ekranın, video sohbetler için ölçeklenen laptop büyüklüğündeki ekrana dair yeni haberle örtüştüğü aşikar.

Bloomberg aynı zamanda video sohbeti cihazının mikrofonlara ve hoparlörlere entegre edilmiş geniş açılı bir kamerayı da içereceğini, kameranın fotoğrafik (insanların yüzlerinde zoomlama yapma ve belirli bir noktaya kilitlenme gibi özellikler) ve ses performansını arttırmak için de yapay zeka teknolojisinin kullanılacağını söylüyor. Cihaz, 13-15 inch boyutlarında olacağı düşünülen ekranı destekleyen ince bir standa dayandırılıyor. Facebook’un işletim sistemi olarak kendi bünyesindeki işletim sistemi yerine, Android’i düşündüğü belirtiliyor.