Facebook'un Yapay Zekası Özel Mesajlaşmaları Okuyacak!

Mark Zuckerberg'in özel mesajları okuyabilen yapay zekayla ilgili açıklamaları özel hayatın gizliliği konusunu bir kez daha gündeme getirdi.

Yıllardır WhatsApp'taki özel mesajlaşmalarımızın bir algoritma tarafından incelendiği ve Facebook'un bize buna yönelik reklamlar gösterdiği yönünde konuşmaları sıkça duyuyoruz. Facebook gerçekten de böyle bir şey yapıyor mu henüz net bir bilgi yok ancak Mark Zuckerberg'in böyle bir amacı olduğu düşünülebilir.

Yapay zekanın önemiyle ilgili konuşma yapan Mark Zuckerberg, özel mesajları okuyabilen bir yapay zeka geliştirme planlarının olduğunu söyledi. Bu yapay zekanın kullanıcı davranışlarını anlamak ve tehdit gibi durumlarda verilerin kaydedilmesi gibi kullanılacağı söylenirken birçok kişi bu durumun özel hayatın gizliliğine dokunabileceğinden şüpheleniyor.

Her ne kadar mesajları yapay zeka okuyacak olsa da kişilerin özel mesajlaşmalarının bir algoritma tarafından okunması aynı zamanda farklı kişilerin eline geçebileceği ihtimalini de getiriyor. Bunun dışında kullanıcılara özel mesajlardaki konuşmalarına göre reklamlar gösterileceği konusu bu açıklamayla bir kez daha gündeme gelirken Facebook daha önceki durumda olduğu gibi bu durumda da henüz net bir tavır belirtmiş değil.