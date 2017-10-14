Online yemek sipariş servislerini bir araya getiren Facebook'un yeni sistemi, aynı zamanda yakınlarda bulunan restaurantların da listesini sunarak, kullanıcının işini kolaylaştırıyor. Tabii ne yemek istediğini bilenlerin.

Herkesin (hemen hemen) favori sosyal ağ platformu Facebook, Amerika çapında yemek siparişi hizmetini Cuma günü başlattı. Servisin adı ‘Yemek Siparişi’.

Facebook’un yerel birim bölüm başkanı Alex Himel bir gönderisinde “Paket servis ya da eve teslim şeklinde yemek siparişi vermek kolay gibi görünür. Bakış açısı budur ama iş icraate geldiğinde, mevzu içinden çıkılmaz hale gelir. Önce ne yiyeceğinize karar vermek durumunda kalırsınız, sonra bir sürü seçenek ve hizmet arasından eleme yapmanız gerekir” diyor.

Facebook, tıpkı Seamless ve diğer tüm yemek sipariş servislerine benzeyen kendi yemek sipariş verme sistemini kullanıma sunuyor.

Himel mesajında, Facebook’ta yemek sipariş etmek isteyenler için bu hizmetin harika olacağını söylüyor.

Himel mesajında şöyle yazıyor: “Firma olarak yemek paket servisi ya da siparişinin doğrudan Facebook’tan verilmesi hizmetini bugün itibariyle devreye sokarak, yiyeceğiniz şeyi bulmanız için size zaman ayırmaya başladık. İnsanlar halihazırda Facebook’tan yakınlarda bulunan restaurantlara bakarak ya da arkadaşlarının konuyla ilgili tavsiyelerine göz atarak, ne yiyeceklerine karar veriyorlar. Dolayısıyla bizim yaptığımız, bu işi daha da kolaylaştırmaktan ibaret.”

Aşağıdaki video, sistemin nasıl çalıştığını anlatıyor.

Facebook’un avantajı, ‘Yiyecek Siparişi’ fonksiyonunda oldukça işe yarayacak bir dizi servisi bir araya getirmiş olması. Mevcut servisleri, yerel restaurantları ve büyük zincirleri karşınıza çıkarıyor olması nedeniyle aradığınız şeyi bulmak için çok sayıda yeri gezinmek zorunda kalmıyorsunuz.

Fakat ne yiyeceğinizi bilmiyorsanız, iş başa düşüyor.

Bu özelliği sınırlı alanlarda test eden Facebook, Cuma günü itibariyle Amerika çapında masa üstü uygulamasında olduğu gibi, Android ve iOS platformlarda da hizmete koydu.